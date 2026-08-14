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Спатифиллум стреляет бутонами без продыху — увлажняю по-хитрому, и цветёт 3 года без перерыва

Опубликовано: 14 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Спатифиллум стреляет бутонами без продыху — увлажняю по-хитрому, и цветёт 3 года без перерыва
Спатифиллум стреляет бутонами без продыху — увлажняю по-хитрому, и цветёт 3 года без перерыва
Legion-Media
Спатифиллум не цветёт? Проверьте возраст, горшок и полив — нужны рассеянный свет, калийная подкормка и увлажнение через поддон. Простые приёмы вернут растению декоративность.

Спатифиллум часто покупают из-за его элегантных белых цветков, но нередко через несколько месяцев после покупки растение перестаёт радовать бутонами. Причины могут быть разными — от возраста до неправильных условий содержания. Опытные цветоводы объясняют, что делать, чтобы вернуть растению декоративность, пишет ИА PrimaMedia.

Возраст и размер горшка

Молодые экземпляры часто не цветут — им нужно время для наращивания корневой и листовой массы. Оптимальный возраст для регулярного цветения — 2–3 года. У старых растений цветение замедляется, если их вовремя не пересаживать и не обновлять. Также важно обратить внимание на горшок: часто в магазинах спатифиллумы продают в небольших ёмкостях, а стимуляция цветения в теплицах достигается с помощью специальных препаратов. Дома, без такого «питания», растение может на время прекратить выпускать бутоны.

Условия для цветения

Растение предпочитает яркий, но рассеянный свет — лучше всего подходят северные или восточные окна. Полив должен быть регулярным, но без застоя воды: грунт должен просыхать на 2–3 см между поливами. Спатифиллум любит повышенную влажность, температуру в диапазоне +18...+29C и регулярное удаление старых листьев. Летом и в начале осени полезны калийные подкормки.

Секрет от опытного цветовода

Цветовод Хелен Стивенс советует поливать спатифиллум снизу: раз в неделю горшок ставят в поддон с водой на 10 минут. Такой способ обеспечивает равномерное увлажнение корней без перелива и предотвращает загнивание.

Личный опыт автора

У меня спатифиллум долго стоял без цветов, хотя листья были зелёными и пышными. Я переставила его на восточное окно, начала поливать через поддон и раз в месяц подкармливать калийным удобрением. Через три недели появились первые бутоны. Теперь он цветёт регулярно, и я не забываю обновлять грунт раз в два года.

Вывод

Чтобы спатифиллум цвёл, важно учитывать его возраст, размер горшка и условия содержания. Оптимальный свет, умеренный полив, калийные подкормки и полив снизу помогают вернуть и сохранить цветение. Регулярный уход позволяет растению радовать бутонами долгие годы.

Ранее мы рассказывали, чем полить замиокулькас для цветения.

Автор:
Евгения Сухова
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