Куда улететь отдыхать по цене ужина в ресторане - идеальные варианты для отпуска: находятся в России

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” назвала несколько мест, куда можно улететь по цене билета на поезд или ужина в ресторане.
Казань
Цена перелета: от 4500 рублей.
Город является ухоженным, комфортным и колоритным. Здесь можно изучить местную культуру, попробовать необычные блюда, а также увидеть большое количество достопримечательностей. Обязательно посетите кремль, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, улицу Баумана.
Самара
Цена перелета: от 4648 рублей.
В Советском Союзе город был закрыт для иностранцев, из-за чего многие россияне до сих пор не воспринимают Самару в качестве туристического города. Но здесь есть много интересного. Обязательно посмотрите особняк Курлиной, Дом со слонами, набережную Волги, бункер Сталина, современный музей рока и филиал Третьяковской галереи.
Минеральные воды
Цена перелета: от 5 099 рублей.
“Отсюда рукой подать до Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска, и все четыре курорта можно объехать за несколько дней, живя в любом из них. В Пятигорске я ходила по лермонтовским местам и смотрела на Эльбрус с Провала — если повезёт с погодой, видно хорошо. Ессентуки и Железноводск — это питьевые бюветы и санаторная классика в чистом виде”, - сообщает источник.
Личный опыт
Я была во всех вышеперечисленных городах, но особенно мне нравится Самара. Здесь можно купаться в Волге, гулять по большому городу, а также попробовать местные сладости.
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