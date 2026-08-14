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Куда улететь отдыхать по цене ужина в ресторане - идеальные варианты для отпуска: находятся в России

Опубликовано: 14 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Куда улететь отдыхать по цене ужина в ресторане - идеальные варианты для отпуска: находятся в России
Куда улететь отдыхать по цене ужина в ресторане - идеальные варианты для отпуска: находятся в России
Legion-Media
У многих лето ассоциируется только с морем, но переполненное побережье, очереди и высокие цены вряд ли позволят насладиться отдыхом. Есть и другие варианты.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” назвала несколько мест, куда можно улететь по цене билета на поезд или ужина в ресторане.

Казань

Цена перелета: от 4500 рублей.

Город является ухоженным, комфортным и колоритным. Здесь можно изучить местную культуру, попробовать необычные блюда, а также увидеть большое количество достопримечательностей. Обязательно посетите кремль, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, улицу Баумана.

Самара

Цена перелета: от 4648 рублей.

В Советском Союзе город был закрыт для иностранцев, из-за чего многие россияне до сих пор не воспринимают Самару в качестве туристического города. Но здесь есть много интересного. Обязательно посмотрите особняк Курлиной, Дом со слонами, набережную Волги, бункер Сталина, современный музей рока и филиал Третьяковской галереи.

Минеральные воды

Цена перелета: от 5 099 рублей.

“Отсюда рукой подать до Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска, и все четыре курорта можно объехать за несколько дней, живя в любом из них. В Пятигорске я ходила по лермонтовским местам и смотрела на Эльбрус с Провала — если повезёт с погодой, видно хорошо. Ессентуки и Железноводск — это питьевые бюветы и санаторная классика в чистом виде”, - сообщает источник.

Личный опыт

Я была во всех вышеперечисленных городах, но особенно мне нравится Самара. Здесь можно купаться в Волге, гулять по большому городу, а также попробовать местные сладости.

Ранее портал "Городовой" назвал особенности Вьетнама, о которых не предупреждают туроператоры.

Автор:
Полина Аксенова
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