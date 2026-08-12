Особенности Вьетнама, о которых не предупреждают туроператоры - от этого зависит качество отдыха: что следует знать

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала о вещах, которые можно с легкостью встретить во Вьетнаме. К ним следует быть готовыми заранее.
Летний Вьетнам
Россияне привыкли, что летом становится особенно жарко, а море прогревается до состояния парного молока. Но во Вьетнаме летом отдыхать не особо комфортно - здесь часто идут дожди, а температура воды скорее напоминает холодные сибирские реки.
Мутная вода и мусор
Летом часто бывают штормы, которые делают воду грязной. Из-за этого можно потерять несколько дней отпуска.
Еда
“У местной кухни есть особенность, которую сложно предсказать по фотографиям блюд. У еды здесь специфический запах: его дают рыбный соус, травы, специи и креветочная паста, которые кладут почти везде. Молочные продукты и сливочное масло, наоборот, встречаются редко”, - сообщает источник.
Таксисты
Если ловить такси на улице, то стоит приготовиться к завышенным ценам. Местные “бомбилы” часто врут про сломанный счетчик, а также возят клиентов кругами, из-за чего наматывается до 50% пути. Лучше всего использовать такси через приложение.
Хаос в городах
Во Вьетнаме очень много скутеристов, поэтому часто возникают пробки. Пешеходам также приходится сложно. Перейти дорогу - целое испытание, ведь пропускать людей здесь не принято. Также в густонаселенных городах возникают кражи, поэтому нужно следить за телефоном, сумкой и другими ценными вещами.
Личный опыт
При посещении Вьетнама я смогла сделать вывод, что здесь комфортно отдыхать только на пляжах. Прогулки по городам сильно выматывают и не приносят никакого удовольствия.
Ранее портал "Городовой" рассказал, почему на тропической Кубе нет фруктов.