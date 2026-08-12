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Особенности Вьетнама, о которых не предупреждают туроператоры - от этого зависит качество отдыха: что следует знать

Опубликовано: 12 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Особенности Вьетнама, о которых не предупреждают туроператоры - от этого зависит качество отдыха: что следует знать
Особенности Вьетнама, о которых не предупреждают туроператоры - от этого зависит качество отдыха: что следует знать
Legion-Media
Когда турагентства продают путевки во Вьетнам, то они всегда показывают картинки белоснежного песка, чистейшей воды и ясной погоды. Но это направление не всегда является райским.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала о вещах, которые можно с легкостью встретить во Вьетнаме. К ним следует быть готовыми заранее.

Летний Вьетнам

Россияне привыкли, что летом становится особенно жарко, а море прогревается до состояния парного молока. Но во Вьетнаме летом отдыхать не особо комфортно - здесь часто идут дожди, а температура воды скорее напоминает холодные сибирские реки.

Мутная вода и мусор

Летом часто бывают штормы, которые делают воду грязной. Из-за этого можно потерять несколько дней отпуска.

Еда

“У местной кухни есть особенность, которую сложно предсказать по фотографиям блюд. У еды здесь специфический запах: его дают рыбный соус, травы, специи и креветочная паста, которые кладут почти везде. Молочные продукты и сливочное масло, наоборот, встречаются редко”, - сообщает источник.

Таксисты

Если ловить такси на улице, то стоит приготовиться к завышенным ценам. Местные “бомбилы” часто врут про сломанный счетчик, а также возят клиентов кругами, из-за чего наматывается до 50% пути. Лучше всего использовать такси через приложение.

Хаос в городах

Во Вьетнаме очень много скутеристов, поэтому часто возникают пробки. Пешеходам также приходится сложно. Перейти дорогу - целое испытание, ведь пропускать людей здесь не принято. Также в густонаселенных городах возникают кражи, поэтому нужно следить за телефоном, сумкой и другими ценными вещами.

Личный опыт

При посещении Вьетнама я смогла сделать вывод, что здесь комфортно отдыхать только на пляжах. Прогулки по городам сильно выматывают и не приносят никакого удовольствия.

Ранее портал "Городовой" рассказал, почему на тропической Кубе нет фруктов.

Автор:
Полина Аксенова
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