Зачем нужно класть лавровый лист в кармашек трусов: запомните и незамужним подругам расскажите

Как применяют лавр вне готовки и на что важно обратить внимание, если хочется попробовать такой ритуал

Лавровый лист есть почти на каждой кухне, и чаще всего его судьба — оказаться в кастрюле с супом. Но в кругах любителей энергетических практик у лавра нашлась совсем другая роль — его используют как талисман.

Что обещают энергопрактики

В эзотерике лавру приписывают свойства защищать, притягивать удачу и помогать в исполнении желаний. Его кладут в кошелёк «на деньги», вешают у двери «от негатива», используют в ритуалах на любовь.

А если носить лист близко к телу, считается, что он повышает уверенность, делает человека заметнее и будто бы фильтрует «неподходящее» внимание.

Как используют лавр как талисман

Один из популярных вариантов — положить целый лавровый лист в кармашек белья. При этом акцент делают на том, что лист должен быть именно целым: якобы так «работает» лучше. Но тут важно не забывать про банальный комфорт и безопасность.

Как сделать безопасно, если хочется попробовать:

не кладите лист прямо на кожу — он жёсткий, ломкий и может натирать;

заверните его в тонкую синтетическую салфетку или кусочек нетканого материала;

используйте только целый лист — измельчать и насыпать внутрь белья не стоит;

при появлении зуда, покраснения или жжения сразу откажитесь от способа.

Вывод

Хотя лавр прочно ассоциируется с кухней, в эзотерических практиках ему приписывают совсем другие свойства. Если хочется попробовать «ритуал» с лавровым листом, главное — не жертвовать комфортом и не игнорировать реакцию кожи, подчеркивает источник.

И помнить, что любые подобные практики — это вопрос личных убеждений, а не научно подтверждённый эффект.

Личный опыт автора

Однажды услышала про лавр как «талисман» и ради интереса попробовала — завернула лист в салфетку и положила в кармашек. Ощущения были скорее странные, чем волшебные. Через пару дней убрала: поняла, что мне спокойнее, когда в вещах нет ничего лишнего. Теперь лавр у меня живёт только в банке со специями — и этого вполне хватает.

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