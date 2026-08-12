Достаточно солнечных очков: 12 августа петербуржцы увидят алый серп и звездопад

Вечером 12 августа нас ждет потрясающая астрономическая программа. На небе встретятся сразу два ярких явления. Сначала Солнце превратится в алый полумесяц, а ночью начнется самый главный звездопад года.
Рассказываем, как увидеть эту красоту и что для этого понадобится.
Солнце станет похожим на Луну
Жителям Петербурга в этот раз очень повезет. Затмение начнется в 20:00 по московскому времени. Луна закроет солнце почти на 83%.
Самая зрелищная фаза выпадет прямо на закат. Солнце опустится низко к горизонту и станет темно-красным.
На наших глазах за край земли будет уходить не привычный диск, а яркий алый серп. Закончится всё в 20:51.
А вот москвичам не так повезло. В столице Луна закроет солнце всего на 5%. Увидеть это без техники будет сложно.
Где наступит полная темнота?
Полное затмение — это редкий случай, когда Луна перекрывает Солнце на все 100%. В этот раз полоса пройдет через Гренландию, Исландию и Испанию.
В России ближе всего к полной тени окажется крайний север. На мысе Челюскин Солнце закроется на 99%. Там среди дня ненадолго наступят сумерки.
Как смотреть и не испортить зрение
В самом начале затмения Солнце всё еще будет ярким. Смотреть на него незащищенным глазом опасно. Можно обжечь сетчатку.
Для безопасности стоит взять:
- Специальные астрономические очки;
- Сварочную маску;
- Дискету или пленку из старого рентгеновского снимка.
Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов, обычные солнцезащитные очки подойдут только ближе к закату.
Когда Солнце станет совсем красным и засядет за горизонт, на него можно будет смотреть просто в затемненных очках.
Бонус для романтиков: ночной звездопад
Затмение — это только разогрев. Сразу после наступления темноты начнется пик метеорного потока Персеиды.
Это мелкие частицы пыли, которые оставила после себя комета Свифта-Туттля. Входя в атмосферу Земли, они сгорают и оставляют красивые вспышки.
В ночь с 12 на 13 августа можно будет увидеть до 100 падающих звезд в час. Наблюдениям ничто не помешает: Луна в эту ночь будет «невидимой» (наступит новолуние) и не засветит небо.
Ранее «Городовой» рассказывал, смогут ли петербуржцы увидеть затмение сквозь скверную погоду.