Достаточно солнечных очков: 12 августа петербуржцы увидят алый серп и звездопад

Солнeчноe затмeниe будeт вeчeром на закатe.

Вечером 12 августа нас ждет потрясающая астрономическая программа. На небе встретятся сразу два ярких явления. Сначала Солнце превратится в алый полумесяц, а ночью начнется самый главный звездопад года.

Рассказываем, как увидеть эту красоту и что для этого понадобится.

Солнце станет похожим на Луну

Жителям Петербурга в этот раз очень повезет. Затмение начнется в 20:00 по московскому времени. Луна закроет солнце почти на 83%.

Самая зрелищная фаза выпадет прямо на закат. Солнце опустится низко к горизонту и станет темно-красным.

На наших глазах за край земли будет уходить не привычный диск, а яркий алый серп. Закончится всё в 20:51.

А вот москвичам не так повезло. В столице Луна закроет солнце всего на 5%. Увидеть это без техники будет сложно.

Где наступит полная темнота?

Полное затмение — это редкий случай, когда Луна перекрывает Солнце на все 100%. В этот раз полоса пройдет через Гренландию, Исландию и Испанию.

В России ближе всего к полной тени окажется крайний север. На мысе Челюскин Солнце закроется на 99%. Там среди дня ненадолго наступят сумерки.

Как смотреть и не испортить зрение

В самом начале затмения Солнце всё еще будет ярким. Смотреть на него незащищенным глазом опасно. Можно обжечь сетчатку.

Для безопасности стоит взять:

Специальные астрономические очки;

Сварочную маску;

Дискету или пленку из старого рентгеновского снимка.

Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов, обычные солнцезащитные очки подойдут только ближе к закату.

Когда Солнце станет совсем красным и засядет за горизонт, на него можно будет смотреть просто в затемненных очках.

Бонус для романтиков: ночной звездопад

Затмение — это только разогрев. Сразу после наступления темноты начнется пик метеорного потока Персеиды.

Это мелкие частицы пыли, которые оставила после себя комета Свифта-Туттля. Входя в атмосферу Земли, они сгорают и оставляют красивые вспышки.

В ночь с 12 на 13 августа можно будет увидеть до 100 падающих звезд в час. Наблюдениям ничто не помешает: Луна в эту ночь будет «невидимой» (наступит новолуние) и не засветит небо.

Ранее «Городовой» рассказывал, смогут ли петербуржцы увидеть затмение сквозь скверную погоду.