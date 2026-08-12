Прочь от скучных шезлонгов: почему молодожены меняют пальмы Мальдив на азиатскую еду и прогулки по Петербургу

В топ-3 направлений для свадебных путешествий вошли только два российских города.

Раньше при слове «медовый месяц» все представляли пальмы и белые пляжи. Сегодня всё иначе. Приоритеты молодоженов сильно изменились.

Недавно эксперты провели опрос и узнали, где современные пары проводят свой романтический отпуск.

Результаты удивляют. В топ-3 вошли только два российских города и одна далекая азиатская страна, сообщают РИА Новости.

Сочи — безоговорочный лидер

Более половины молодоженов (55%) выбирают Сочи. Это абсолютный рекорд.

Секрет простой: здесь есть море, горы и шикарный сервис. К тому же аэропорт Сочи работает без ограничений. Пара может утром купаться в море, а вечером ужинать в горах на Красной Поляне.

Санкт-Петербург — романтическая классика

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Его выбрали 15% пар.

Петербург привлекает своей атмосферой. Молодожены едут сюда за романтикой: прогулки по крышам, катера по каналам, музеи и уютные рестораны.

Чаще всего сюда едут на короткие поездки — на 3–5 дней.

Азия вместо пальмового рая

Третье место заняли страны Азии — Китай и Япония (12%). Парам больше не хочется просто лежать на пляже. Они хотят эмоций. Азия дает яркие впечатления, необычную культуру и вкусы.

В Китай сейчас стало проще летать, а в Японию легко получить визу. Это и подтолкнуло спрос.

Мальдивы теряют популярность

Главный сюрприз исследования — спад интереса к Мальдивам. Раньше они были главным символом медового месяца. Теперь они только на четвертом месте (10%).

Причин несколько:

Перелет стоит слишком дорого.

На островах скучно активным парам.

Хочется новых впечатлений, а не только пляжа.

Оставшиеся 8% молодоженов выбрали другие направления — от Турции до Дубая.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем идти в самый необычный музей Петербурга.