Прочь от скучных шезлонгов: почему молодожены меняют пальмы Мальдив на азиатскую еду и прогулки по Петербургу

Раньше при слове «медовый месяц» все представляли пальмы и белые пляжи. Сегодня всё иначе. Приоритеты молодоженов сильно изменились.
Недавно эксперты провели опрос и узнали, где современные пары проводят свой романтический отпуск.
Результаты удивляют. В топ-3 вошли только два российских города и одна далекая азиатская страна, сообщают РИА Новости.
Сочи — безоговорочный лидер
Более половины молодоженов (55%) выбирают Сочи. Это абсолютный рекорд.
Секрет простой: здесь есть море, горы и шикарный сервис. К тому же аэропорт Сочи работает без ограничений. Пара может утром купаться в море, а вечером ужинать в горах на Красной Поляне.
Санкт-Петербург — романтическая классика
На втором месте оказался Санкт-Петербург. Его выбрали 15% пар.
Петербург привлекает своей атмосферой. Молодожены едут сюда за романтикой: прогулки по крышам, катера по каналам, музеи и уютные рестораны.
Чаще всего сюда едут на короткие поездки — на 3–5 дней.
Азия вместо пальмового рая
Третье место заняли страны Азии — Китай и Япония (12%). Парам больше не хочется просто лежать на пляже. Они хотят эмоций. Азия дает яркие впечатления, необычную культуру и вкусы.
В Китай сейчас стало проще летать, а в Японию легко получить визу. Это и подтолкнуло спрос.
Мальдивы теряют популярность
Главный сюрприз исследования — спад интереса к Мальдивам. Раньше они были главным символом медового месяца. Теперь они только на четвертом месте (10%).
Причин несколько:
- Перелет стоит слишком дорого.
- На островах скучно активным парам.
- Хочется новых впечатлений, а не только пляжа.
Оставшиеся 8% молодоженов выбрали другие направления — от Турции до Дубая.
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