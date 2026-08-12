Прекращаем лить слезы над луком — 2 простых предмета спасут от раздражения глаз – лайфхак

Новости по теме

Растворяю эти элементы в ведре воды и поливаю лук в июле: головки будут весом по 500 гр. — долежат до следующей весны

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Если желтеет лук - срочно: 2 ложки в лейку - и зеленеет на глазах, экстренная реанимация

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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Первая и важная подкормка лука весной: 1 ложка в воду – и луковицы вырастут размером с арбуз, а перья не пожелтеют

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