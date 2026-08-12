Прекращаем лить слезы над луком — 2 простых предмета спасут от раздражения глаз – лайфхак

Нарезка лука часто становится настоящей проблемой, вызывая слезы и раздражение глаз. Однако существует эффективный метод, позволяющий значительно упростить этот процесс.
Как перестать плакать
Для реализации лайфхака потребуются лишь вилка и овощечистка — предметы, доступные на любой кухне. Процедура предельно проста: зафиксируйте луковицу на разделочной доске вилкой. Это позволит поддерживать оптимальное расстояние между лицом и луком, минимизируя воздействие его резких испарений.
Затем, используя овощечистку, аккуратно нарежьте луковицу. Применение этого инструмента обеспечивает быстрое и точное нарезание, при этом ваши глаза остаются на безопасном расстоянии от источника раздражения, что исключает слезотечение в процессе приготовления.
Личный опыт
Я попробовала на себе этот простой лайфхак – он действительно работает. Особенно, если овощерезку предварительно подержать под струей холодной воды.
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