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Прекращаем лить слезы над луком — 2 простых предмета спасут от раздражения глаз – лайфхак

Опубликовано: 12 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Прекращаем лить слезы над луком — 2 простых предмета спасут от раздражения глаз – лайфхак
Прекращаем лить слезы над луком — 2 простых предмета спасут от раздражения глаз – лайфхак
Городовой ру
Простой кулинарный лайфхак

Нарезка лука часто становится настоящей проблемой, вызывая слезы и раздражение глаз. Однако существует эффективный метод, позволяющий значительно упростить этот процесс.

Как перестать плакать

Для реализации лайфхака потребуются лишь вилка и овощечистка — предметы, доступные на любой кухне. Процедура предельно проста: зафиксируйте луковицу на разделочной доске вилкой. Это позволит поддерживать оптимальное расстояние между лицом и луком, минимизируя воздействие его резких испарений.

Затем, используя овощечистку, аккуратно нарежьте луковицу. Применение этого инструмента обеспечивает быстрое и точное нарезание, при этом ваши глаза остаются на безопасном расстоянии от источника раздражения, что исключает слезотечение в процессе приготовления.

Личный опыт

Я попробовала на себе этот простой лайфхак – он действительно работает. Особенно, если овощерезку предварительно подержать под струей холодной воды.

Ранее мы рассказали, как заточить нож без бруска.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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