Электронные табло на КАД и объезд через Пряжку: как не застрять в новых пробках с 14 августа

Несколько перекрытий усложнят водителям жизнь.

Конец лета в Петербурге — традиционное время большого ремонта. Дорожники спешат обновить асфальт и занять трубы до того, как в город вернутся отпускники, а на дороги выедут тысячи школьников и студентов.

Из-за этого с 14 августа водителей ждет очередная волна ограничений.

Ремонт на Вантовом мосту: готовьтесь к заторам на КАД

Самая серьезная точка напряжения — Вантовый мост (Большой Обуховский). С 15 по 27 августа здесь будут срезать колеи на асфальте.

Работать дорожники планируют круглосуточно. Из-за этого на внутреннем и внешнем кольце перекроют по две полосы.

На тех полосах, что останутся открытыми, разрешат ехать со скоростью не больше 50 км/ч, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Следите за табло над дорогой — там покажут, какие именно полосы закрыты прямо сейчас.

Адмиралтейский район: перекроют Дровяной переулок

С 14 по 16 августа закроют проезд по Дровяному переулку. Речь идет об участке от улицы Союза Печатников до Витебской улицы.

Сами инженерные работы там продут до середины октября, но закрывать дорогу полностью планируют только на эти три дня.

Калининский район: ремонт у проспекта Непокоренных

С 14 августа проехать не получится по Печорской и Амурской улицам. Здесь меняют асфальт. Ремонт продлится до 22 августа.

Ломоносов: закроют Привокзальную улицу

В Петродворцовом районе переписали графики работ. Из-за реконструкции сетей с 14 августа по 11 октября полностью закроют движение по Привокзальной улице.

На соседнем участке Привокзальной улицы движение просто ограничат. А с 14 по 29 августа станет тесно и на самой Привокзальной площади.

Задел на будущее: Литейный мост

ГАТИ предупреждает и о дальних планах. С 14 августа 2026 года по 26 апреля 2027 года ограничат движение по Литейному мосту.

Там будут ставить временные ограждения. Проезд полностью не закроют, но полосы сузят.

Полную и актуальную схему всех перекрытий Петербурга можно найти на специальной интерактивной карте на сайте ГАТИ или в популярных навигаторах — данные туда передаются оперативно.

Ранее «Городовой» рассказывал, кем хотят работать в Петербурге и где реально платят сотни тысяч.