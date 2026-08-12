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Река под землёй, свежие мостки и метки на соснах: гуляем по обновленным экотропам Ленобласти

Опубликовано: 12 августа 2026 15:47
 Проверено редакцией
Река под землёй, свежие мостки и метки на соснах: гуляем по обновленным экотропам Ленобласти
Река под землёй, свежие мостки и метки на соснах: гуляем по обновленным экотропам Ленобласти
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Областной проект «Тропа-47» официально признан одним из лучших в России.

Иногда так хочется вырваться из городского шума. Подышать свежим воздухом, послушать тишину, встретить рассвет у озера или просто погулять среди сосен.

Для этого не нужно ехать далеко. В Ленинградской области есть десятки экотроп. Они открыты круглый год — и в летнюю жару, и в зимние морозы.

Что уже обновили к этому сезону

Чтобы мы гуляли с комфортом, специалисты постоянно ремонтируют и обновляют маршруты. Работа не останавливается ни на день, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Вот что сделали за последнее время:

  • Заказник «Раковые озёра». Здесь обновили деревянный настил. Теперь ходить по болотистым местам снова удобно и безопасно. Кстати, это лучшее место в регионе для наблюдения за перелетными птицами.
  • «Гряда Вярямянселькя». Починили мост через реку. Это один из самых протяженных и красивых маршрутов с холмами, сосновым бором и чистейшими озерами.
  • «Бухта Жёлтая» и «Гладышевский». Привели в порядок настилы и указатели.
  • «Долина реки Рагуша». Работы подходят к концу. Скоро тропа станет еще удобнее. Рагуша знаменита тем, что в жаркое время река буквально уходит под землю, оставаясь только в кастовых воронках.

Проект «Тропа-47»: лучший в России

Создание экотроп — это часть большого проекта «Тропа-47». Его главная цель — сделать отдых на природе доступным и комфортным для каждого. Проект уже признали одним из лучших в нашей стране.

Сегодня в Ленобласти работает больше 40 обустроенных экомаршрутов. Для туристов делают удобные деревянные настилы, ставят скамейки, информационные щиты и беседками для отдыха.

Чтобы не заблудиться, на деревьях есть специальная цветная разметка.

Почему тропам нужна наша помощь

Красивые мостики, уютные скамейки и смотровые площадки требуют постоянной заботы. Их разрушают дожди, снег и время. Но чаще всего вред наносят сами люди.

Сломанные перила, мусор на обочинах и надписи на информационных щитах — с этим ремонтным бригадам приходится бороться постоянно.

Природа Ленинградской области дарит нам невероятную красоту. Давайте ответим ей взаимностью! Давайте уносить мусор с собой, не ломать настилы и уважать чужой труд.

Ранее «Городовой» рассказывал про 5 идеальных экотроп для семей с детьми.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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