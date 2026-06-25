Пикник у водопада и прогулка над болотом: 5 идеальных экотроп для семей с детьми

Куда податься в выходные, если в городе тесноо, а хочется приключений? Идеальный вариант — экотропы. Это не просто лес, а оборудованные дорожки, где не нужно пробираться через бурелом.
Ведущий экскурсовод "Петербург 24" Наталья Серёгина дала "Городовому" подборку лучших маршрутов под Петербургом, где будет комфортно даже с трехлеткой в коляске.
1. Сестрорецкое болото: прогулка над водой
Это, пожалуй, самая популярная тропа. Почти весь путь вы идете по деревянному настилу. Это очень удобно: обувь чистая, а коляска едет легко.
- Что интересного: Пейзажи здесь напоминают кадры из фильмов. Вокруг — камыши, редкие сосны и мох. Если смотреть под ноги (на болото), можно найти росянку — это крошечное растение, которое ест насекомых.
- Важно: На выходных здесь очень много людей. Старайтесь приезжать к 9–10 утра, иначе будут проблемы с парковкой.
- Дополнительно: Сходить с настила нельзя — вокруг настоящая трясина. Объясните это детям заранее.
2. Комаровский берег: лес и море
Классика Курортного района. Тропа очень уютная, широкая и пологая.
Что интересного: вдоль тропы стоят таблички, рассказывающие, кто здесь живет и что растет. В конце маршрута вы выйдете прямо к Финскому заливу. Можно побросать камни в воду или устроить пикник на песке.
"Здесь легкая грунтовая дорожка, подходит для колясок. Виды на Финский залив, лес с соснами и валунами. Можно совместить с посещением пляжа", - отмечает эксперт.
3. Токсово: зубробизоны и озера
Если просто ходить по лесу скучно, поезжайте в Токсово. Здесь несколько маршрутов.
"Для семей с детьми лучше ограничиться короткими отрезками 2-3 км. Можно совместить с посещением зубропитомника, а также есть кафе и места для отдыха", - рассказывает Наталья Серёгина.
4. Саблинские водопады: мини-Ниагара
Саблино знают по пещерам, но с детьми до 7 лет туда лезть рановато. А вот водопады — в самый раз.
- Что интересного: Саблинский и Тосненский водопады невысокие, но шумные и красивые. Летом в них можно даже помочить ноги. Берега реки Тосны состоят из красного песка — выглядит очень эффектно.
- Важно: Дорожки здесь лесные. После дождя может быть скользко, поэтому выбирайте сухую погоду. Коляску-трость лучше оставить в машине, берите вездеход или слинг.
5. «Школа жизни» в Сиверском: берег Оредежа
Тихое и очень живописное место в Гатчинском районе. Маршрут короткий (всего 1,5 км), как раз на детские ножки.
- Что интересного: Вы пойдете вдоль реки Оредеж. У нее необычный красный цвет берегов из-за девонского песка. На тропе много скамеек — можно остановиться и перекусить, глядя на воду.
- Что рядом: Если останутся силы, загляните в музей «Дачная столица». Там показывают, как отдыхали петербуржцы сто лет назад.
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