Соль Котлина, хвоя питомника и настилы над топью: где в Петербурге искать лечебный воздух

Эксперт выделил три экотропы.

Где искать «лечебный» воздух?

Как рассказала "Городовому" учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, в Петербурге вы не найдете табличек с надписью «Целебный кислород тут».

Зато у нас полно заповедных зон. В таких местах воздух очищают хвойные леса и морской бриз с залива. Это идеальный вариант, чтобы «перезагрузиться» после шумного города.

Остров Котлин: форты и морской бриз

Эта тропа находится в самой западной части острова. Главная фишка здесь — сочетание истории и природы.

"Там можно посмотреть или даже подняться на укрепления, которые там есть и раньше использовались для обороны. Есть и смотровая вышка, если очень хочется сделать красивые фотографии или просто насладиться панорамами, которые открываются на Финский залив", - говорит эксперт.

«Зеленый квартал»: лесная аптека

Эта экотропа расположена на территории старого лесопитомника (район Зеленогорска). Раньше здесь выращивали деревья для озеленения города, поэтому плотность «зелени» зашкаливает.

Почему стоит ехать: Огромное количество хвойных деревьев выделяют фитонциды. Это те самые вещества, которые убивают бактерии и помогают легким.

Огромное количество хвойных деревьев выделяют фитонциды. Это те самые вещества, которые убивают бактерии и помогают легким. Удобство: Маршрут кольцевой. Вы начнете и закончите в одной точке, так что плутать не придется. Очень удобно для неспешной прогулки.

Сестрорецкое болото: прогулка по воде

Это, пожалуй, самая популярная тропа. Она проходит через настоящий лес и топи, но ноги вы не промочите.

{{177}} "Здесь всё оборудовано специально так, чтобы вы не запачкались, чтобы не было никаких проблем. А дальше уже вас встречают болота, свежий воздух, эту тропу можно отнести к лечебному воздуху", - говорит Наталья Ансталь.

Маленький совет

Лучше всего ехать на эти тропы в будни, чтобы не встретить толпы туристов. Берите с собой удобную обувь, термос с чаем и просто дышите полной грудью.

Петербург — это не только гранит и дворцы, но и вот такая живая природа совсем рядом.

"На самом деле экотроп достаточно много. И в целом Санкт-Петербург не скупится на такие достаточно экологические места, которые можно найти. Поэтому лечебный воздух, при большом желании, туристы смогут его найти", - отмечает эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, где посмотреть на Петербург с высоты легально.