Сколько дней ждать после дождя, чтобы найти ковры из грибов: запомните и расскажите грибникам

Опытные сборщики ориентируются на универсальный промежуток от 3 до 5 дней после обильных осадков. Первые сутки уходят на насыщение почвы и грибницы влагой. Последующие два-три дня при тёплой погоде занимает активный рост плодовых тел. Сроки могут сдвигаться, но именно в этом окне лес раскрывает свои запасы, пишет PG43.
Время созревания для разных видов
Чтобы не гадать на кофейной гуще, запомните график для основных лесных жителей:
- Белые грибы и подосиновики. Им требуется больше ресурсов для плотной шляпки. Ждите 5–6 дней, и вы найдете целые семейные группы у берёз или пней.
- Подберёзовики и лисички. Эти виды отличаются быстрым ростом. Их тонкие ножки появляются уже через 2–3 дня, часто покрывая поляны дружными рядами.
- Большинство прочих видов. Для массового урожая большинства съедобных грибов ориентир — 4 дня после дождя.
Факторы, корректирующие сроки
|Критерий
|Что делать
|Температура воздуха
|Если после дождя столбик термометра опускается ниже +12 °C, рост значительно замедляется, ожидание может растянуться до недели.
|Тип леса
|
В хвойных массивах земля прогревается медленнее, чем в лиственных, поэтому выходить на «тихую охоту» можно на 1–2 дня позже.
|Ночная роса
|Влажность воздуха и обильные росы способны ускорить развитие грибов, сократив стандартный срок на сутки.
Личный опыт автора «Городового» Алины Владимировой
«Помню, как в начале своего увлечения я выбегала в рощу буквально на следующий день после ливня. Результат был плачевным — пара мелких сыроежек на донышке. Сосед-грибник лишь улыбался, глядя на мои потуги. Однажды он взял меня с собой ровно на пятый день. Я зашла на поляну и остолбенела: белые грибы стояли плотными рядами, словно солдаты на плацу. Тогда я усвоила главную истину — гриб любит время и терпение».
Ранее "Городовой" сообщал, чем особенны черные лисички.