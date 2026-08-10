Сколько дней ждать после дождя, чтобы найти ковры из грибов: запомните и расскажите грибникам

Каждый грибник знает: лес не терпит суеты, особенно сразу после дождя. Соблазн схватить корзину и бежать на знакомую поляну велик, но чаще всего такая спешка оборачивается разочарованием.

Опытные сборщики ориентируются на универсальный промежуток от 3 до 5 дней после обильных осадков. Первые сутки уходят на насыщение почвы и грибницы влагой. Последующие два-три дня при тёплой погоде занимает активный рост плодовых тел. Сроки могут сдвигаться, но именно в этом окне лес раскрывает свои запасы, пишет PG43.

Время созревания для разных видов

Чтобы не гадать на кофейной гуще, запомните график для основных лесных жителей:

Белые грибы и подосиновики. Им требуется больше ресурсов для плотной шляпки. Ждите 5–6 дней, и вы найдете целые семейные группы у берёз или пней. Подберёзовики и лисички. Эти виды отличаются быстрым ростом. Их тонкие ножки появляются уже через 2–3 дня, часто покрывая поляны дружными рядами. Большинство прочих видов. Для массового урожая большинства съедобных грибов ориентир — 4 дня после дождя.

Факторы, корректирующие сроки

Критерий Что делать Температура воздуха Если после дождя столбик термометра опускается ниже +12 °C, рост значительно замедляется, ожидание может растянуться до недели. Тип леса В хвойных массивах земля прогревается медленнее, чем в лиственных, поэтому выходить на «тихую охоту» можно на 1–2 дня позже. Ночная роса Влажность воздуха и обильные росы способны ускорить развитие грибов, сократив стандартный срок на сутки.

Личный опыт автора «Городового» Алины Владимировой

«Помню, как в начале своего увлечения я выбегала в рощу буквально на следующий день после ливня. Результат был плачевным — пара мелких сыроежек на донышке. Сосед-грибник лишь улыбался, глядя на мои потуги. Однажды он взял меня с собой ровно на пятый день. Я зашла на поляну и остолбенела: белые грибы стояли плотными рядами, словно солдаты на плацу. Тогда я усвоила главную истину — гриб любит время и терпение».

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