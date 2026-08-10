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Нарезаю груши - и на сковороду: получаю жареное варенье - такого насыщенного вкуса иначе не добиться

Опубликовано: 10 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Нарезаю груши - и на сковороду: получаю жареное варенье - такого насыщенного вкуса иначе не добиться
Нарезаю груши - и на сковороду: получаю жареное варенье - такого насыщенного вкуса иначе не добиться
Городовой ру
Как приготовить варенье из груш на сковороде

Самое вкусное варенье из груш получается в том случае, если готовить его не в кастрюле, а на сковороде. Портал “Городовой” советует использовать рецепт с сайта “Домашний ресторан”.

Ингредиенты:

  • груши свежие - 700 г;
  • сахар - 1 стакан;
  • лимон - ½ штуки.

Приготовление:

Груши вымыть, очистить от кожуры и удалить косточки. Нарезать крупными кусочками каждый плод. Переложить фрукты в сковороду, добавить сахар. Цедру лимона натереть на терке, выжать сок.

Добавить цедру и сок к грушам, поставить на средний огонь. Довести содержимое сковороды до кипения, сразу убавить огонь. Если появляется пена, то нужно ее сразу убирать. Готовить варенье в течение 30 минут, не забывая помешивать.

Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и перевернуть вверх дном. Накрыть банки пледом, дождаться полного остывания. После этого варенье убрать в холодильник.

Личный опыт

После остывания варенье становится более густым. Я использую его для приготовления выпечки, подаю с блинчиками. Получается очень вкусно.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить варенье из слив на сковороде.

Автор:
Полина Аксенова
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