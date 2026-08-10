Нарезаю груши - и на сковороду: получаю жареное варенье - такого насыщенного вкуса иначе не добиться

Самое вкусное варенье из груш получается в том случае, если готовить его не в кастрюле, а на сковороде. Портал “Городовой” советует использовать рецепт с сайта “Домашний ресторан”.
Ингредиенты:
- груши свежие - 700 г;
- сахар - 1 стакан;
- лимон - ½ штуки.
Приготовление:
Груши вымыть, очистить от кожуры и удалить косточки. Нарезать крупными кусочками каждый плод. Переложить фрукты в сковороду, добавить сахар. Цедру лимона натереть на терке, выжать сок.
Добавить цедру и сок к грушам, поставить на средний огонь. Довести содержимое сковороды до кипения, сразу убавить огонь. Если появляется пена, то нужно ее сразу убирать. Готовить варенье в течение 30 минут, не забывая помешивать.
Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и перевернуть вверх дном. Накрыть банки пледом, дождаться полного остывания. После этого варенье убрать в холодильник.
Личный опыт
После остывания варенье становится более густым. Я использую его для приготовления выпечки, подаю с блинчиками. Получается очень вкусно.
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