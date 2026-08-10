Укроп не сушу — разбрасываю осенью по грядкам: подавляет рост сорняков и восстанавливает почву

Не все садоводы знают о том, что укроп является не только ценной пряностью, но и эффективным помощником на грядках . Его применение позволяет решить ряд актуальных проблем.
Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по использованию укропа в садоводстве. Достаточно разбросать семена по грядкам после сбора урожая всех культур.
Борьба с вредителями
Прежде всего, следует отметить уникальные свойства укропа в борьбе с вредителями и сорными растениями. Выделяемые им фитонциды подавляют рост нежелательной растительности. Многие садоводы применяют семена укропа даже на садовых дорожках для контроля сорняков.
Повышение плодородия почвы
Помимо этого, культивирование укропа способствует повышению плодородия почвы. Развитая корневая система укропа эффективно аэрирует грунт, а высокое содержание микроэлементов обогащает его, делая невероятно плодородным.
Предварительная подготовка грядок для посадки укропа не требуется. Укроп прекрасно всходит и растет в любых условиях.
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