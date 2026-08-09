Страна, в которую боятся ехать туристы - как тут живут люди: россияне к такому не привыкли

О какой стране идет речь
Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” побывала в Ираке. За 10 дней она посетила множество городов этой страны, из-за чего блогер смогла понять, как тут живут люди. Об этом стоит поговорить чуть подробнее.
Менялы вместо банкоматов
Здесь нет привычной банковской системы, поэтому любые переводы происходят с помощью менял. Все строится на доверии, что первое время будет вызывать некое недоумение у туристов.
Большое количество дорогих машин
На дорогах иракских городов можно встретить много американских дорогих авто. Они привозятся из Дубая, при этом цены на них - вполне доступные.
Бесконечные закуски
“Заходишь в кафе, заказываешь одно основное блюдо, и к нему без всякой отдельной просьбы приносят десяток маленьких тарелочек: хумус, маринованные овощи, тушёные овощи, соусы, лепёшки. Всё это бесплатно и просто прилагается к заказу. Как только доедаешь одну тарелочку, официант тут же уносит её и ставит новую порцию”, - сообщает блогер.
Генераторы
В Ираке часто возникают перебои с электричеством, из-за чего возле каждого дома есть собственный генератор. Такая техника сильно гудит, но местные уже привыкли к звуку.
Две кухни в доме
У местных жителей в доме могут располагаться две кухни. Первая будет очень красивой и модной, но на ней никто готовит. Обычно такую кухню устанавливают ради желания произвести впечатление на гостей. На “черной кухне” принято готовить, именно там и кипит жизнь.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как живут замужние женщины в Узбекистане.