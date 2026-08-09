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Страна, в которую боятся ехать туристы - как тут живут люди: россияне к такому не привыкли

Опубликовано: 9 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Страна, в которую боятся ехать туристы - как тут живут люди: россияне к такому не привыкли
Страна, в которую боятся ехать туристы - как тут живут люди: россияне к такому не привыкли
Legion-Media
Некоторые путешественники настроены к древней стране отрицательно, из-за чего они не решаются туда ехать. Все их доводы основываются на слухах, поэтому такие мнения не стоит учитывать перед поездкой. Чтобы понять страну, которую многие боятся, необходимо ее посетить.

О какой стране идет речь

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” побывала в Ираке. За 10 дней она посетила множество городов этой страны, из-за чего блогер смогла понять, как тут живут люди. Об этом стоит поговорить чуть подробнее.

Менялы вместо банкоматов

Здесь нет привычной банковской системы, поэтому любые переводы происходят с помощью менял. Все строится на доверии, что первое время будет вызывать некое недоумение у туристов.

Большое количество дорогих машин

На дорогах иракских городов можно встретить много американских дорогих авто. Они привозятся из Дубая, при этом цены на них - вполне доступные.

Бесконечные закуски

“Заходишь в кафе, заказываешь одно основное блюдо, и к нему без всякой отдельной просьбы приносят десяток маленьких тарелочек: хумус, маринованные овощи, тушёные овощи, соусы, лепёшки. Всё это бесплатно и просто прилагается к заказу. Как только доедаешь одну тарелочку, официант тут же уносит её и ставит новую порцию”, - сообщает блогер.

Генераторы

В Ираке часто возникают перебои с электричеством, из-за чего возле каждого дома есть собственный генератор. Такая техника сильно гудит, но местные уже привыкли к звуку.

Две кухни в доме

У местных жителей в доме могут располагаться две кухни. Первая будет очень красивой и модной, но на ней никто готовит. Обычно такую кухню устанавливают ради желания произвести впечатление на гостей. На “черной кухне” принято готовить, именно там и кипит жизнь.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как живут замужние женщины в Узбекистане.

Автор:
Полина Аксенова
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