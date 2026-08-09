Страна, в которую боятся ехать туристы - как тут живут люди: россияне к такому не привыкли

Страна, в которую боятся ехать туристы - как тут живут люди: россияне к такому не привыкли Legion-Media

Некоторые путешественники настроены к древней стране отрицательно, из-за чего они не решаются туда ехать. Все их доводы основываются на слухах, поэтому такие мнения не стоит учитывать перед поездкой. Чтобы понять страну, которую многие боятся, необходимо ее посетить.