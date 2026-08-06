Городовой / Полезное / Как живут замужние женщины в Узбекистане - россиянки к такому точно не привыкли: основные правила
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год Полезное
Собака сразу ложится на ваше место, когда вы уходите - дело не только в тепле Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как живут замужние женщины в Узбекистане - россиянки к такому точно не привыкли: основные правила

Опубликовано: 6 августа 2026 23:06
 Проверено редакцией
Как живут замужние женщины в Узбекистане - россиянки к такому точно не привыкли: основные правила
Как живут замужние женщины в Узбекистане - россиянки к такому точно не привыкли: основные правила
Legion-Media
Узбекистан пользуется популярностью у туристов, ведь в этой стране достаточно интересных достопримечательностей. Когда путешественники начинают интересоваться местными обычаями, правилами жизни, то узнают много необычного. Особенно это касается замужних женщин.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала об особенностях жизни местных женщин, которые вышли замуж.

Уважение

В Узбекистане жена не будет называть мужа по имени, ведь здесь принято обращаться к нему на “вы”. Нельзя спорить, перебивать и повышать голос. Некоторые женщины даже встают со своего места, когда мужчина заходит в комнату.

Скромность

Здесь под запретом яркий макияж, откровенные наряды. Любая женщина должна выглядеть незаметно для других мужчин. Также замужним узбечкам нельзя оставаться наедине с другими мужчинами, даже если они являются родственниками мужа.

Новая семья

“После свадьбы девушка переезжает к мужу и становится частью его семьи. Забота о свёкре, свекрови, братьях мужа — всё это входит в её повседневные обязанности. Своих родителей она видит нечасто. Но идеальная жена не жалуется, а воспринимает это как норму: «Теперь моя семья — это семья мужа»”, - сообщает источник.

Хозяйственность

Каждая замужняя женщина должна уметь готовить, а также наводить порядок. При этом отказы и жалобы не принимаются. Если в гости пришел человек, то отсутствие еды и чистоты в доме будет являться позором.

Вывод

“Вот и получается, что идеальная узбекская жена, по сути, должна быть всем сразу: поваром, хозяйкой, дипломатом, психологом, матерью, невесткой, советчицей. И всё это — без права на усталость. Но в разговорах с женщинами я не слышала жалоб. Скорее, гордость”, - подытожила блогер.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как съездить в Минск без лишних трат.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏
😹 1
🙀 1
😿 4
Поделитесь новостью