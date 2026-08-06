Как живут замужние женщины в Узбекистане - россиянки к такому точно не привыкли: основные правила

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала об особенностях жизни местных женщин, которые вышли замуж.
Уважение
В Узбекистане жена не будет называть мужа по имени, ведь здесь принято обращаться к нему на “вы”. Нельзя спорить, перебивать и повышать голос. Некоторые женщины даже встают со своего места, когда мужчина заходит в комнату.
Скромность
Здесь под запретом яркий макияж, откровенные наряды. Любая женщина должна выглядеть незаметно для других мужчин. Также замужним узбечкам нельзя оставаться наедине с другими мужчинами, даже если они являются родственниками мужа.
Новая семья
“После свадьбы девушка переезжает к мужу и становится частью его семьи. Забота о свёкре, свекрови, братьях мужа — всё это входит в её повседневные обязанности. Своих родителей она видит нечасто. Но идеальная жена не жалуется, а воспринимает это как норму: «Теперь моя семья — это семья мужа»”, - сообщает источник.
Хозяйственность
Каждая замужняя женщина должна уметь готовить, а также наводить порядок. При этом отказы и жалобы не принимаются. Если в гости пришел человек, то отсутствие еды и чистоты в доме будет являться позором.
Вывод
“Вот и получается, что идеальная узбекская жена, по сути, должна быть всем сразу: поваром, хозяйкой, дипломатом, психологом, матерью, невесткой, советчицей. И всё это — без права на усталость. Но в разговорах с женщинами я не слышала жалоб. Скорее, гордость”, - подытожила блогер.
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