Каждый второй — не местный: как Петербург стал «магнитом» для таксистов из других регионов

В Северной столице стало больше работников такси без петербургской прописки.

Работать в такси легально в Петербурге стало проще. Власти города решили убрать лишние бумажные барьеры.

Теперь возить пассажиров могут не только те, у кого в паспорте стоит штамп с местной пропиской.

Прописка больше не преграда

Раньше, чтобы получить разрешение на работу в петербургском такси, нужно было иметь местную регистрацию.

Это создавало кучу проблем для тех, кто приехал из других регионов. С марта это правило отменили.

Теперь водителю достаточно иметь временную регистрацию в Петербурге или быть прописанным в любом другом регионе России (например, в Ленобласти).

Результат налицо: сегодня каждый второй, кто идет за лицензией, — иногородний, сообщает 78.ru со ссылкой на зампредседателя Комитета по транспорту Петербурга Дениса Усанова.

Машины «нашего» производства

Здесь правила, наоборот, становятся строже. Теперь недостаточно просто иметь исправный автомобиль. Машина должна соответствовать федеральным требованиям по локализации.

Проще говоря: приоритет отдают авто, собранным в России. Если машина не проходит по новым критериям, её просто не внесут в специальный реестр такси.

А без записи в этом реестре легально работать не получится. Это часть большого плана по поддержке отечественного автопрома.

Ранее «Городовой» рассказывал, что такси в Петербурге становится всё больше, несмотря на запреты.