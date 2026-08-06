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Мудрый Хайям назвал истинного виновника происходящего в мире: он знал ответ еще 1000 лет назад – и оказался прав

Опубликовано: 6 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям назвал истинного виновника происходящего в мире: он знал ответ еще 1000 лет назад – и оказался прав
Мудрый Хайям назвал истинного виновника происходящего в мире: он знал ответ еще 1000 лет назад – и оказался прав
Городовой ру
Мудрость сквозь столетия

Персидский ученый, философ, математик и поэт Омар Хайям в своих рубаи затрагивает глубокие вопросы смысла бытия, предопределения и человеческой ответственности.

Мы с тобою — добыча, а мир — западня. Вечный ловчий нас травит, к могиле гоня, Сам во всем виноват, что случается в мире, А в грехах обвиняет тебя и меня.

В своих строках Хайям метафорически представляет мир как ловушку, а человека — как ее жертву. Судьба, подобно охотнику, неумолимо ведет нас к кончине, и избежать этого невозможно. При этом сам мир и его создатель несут ответственность за происходящее. Однако бремя грехов возлагается на людей, хотя они являются лишь частью этого порядка.

Рубаи побуждают к размышлениям о несправедливости бытия, о том, насколько ограничено влияние человека. Тем не менее, за этой горькой истиной скрывается призыв к принятию мира и поиску позитивных моментов в самом процессе жизни, несмотря ни на что.

Поскольку исход предопределен, у человека остается выбор: прожить жизнь в страданиях в ожидании неизбежного или же ежедневно находить поводы для радости. Ведь каждый новый день представляет собой уникальный опыт, дарованный нам судьбой.

Ранее мы рассказали, как обрести внутреннюю гармонию.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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