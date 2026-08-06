Мудрый Хайям назвал истинного виновника происходящего в мире: он знал ответ еще 1000 лет назад – и оказался прав

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Дай человеку рыбу — и он будет сыт один день. Научи человека готовить дешевую рыбу — и он будет сыт всю жизнь: вот как это делает шеф-повар

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Мудрый Хайям раскрыл истинную радость жизни: доступна каждому человеку – но мы не ценим

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Как избавиться от "судьбы-злодейки": мудрый Хайям дал ответ на вечный вопрос – жизнь заиграет яркими красками

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