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Как сделать путешествие на поезде комфортным - про стресс можно будет забыть: лайфхаки

Опубликовано: 6 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Как сделать путешествие на поезде комфортным - про стресс можно будет забыть: лайфхаки
Как сделать путешествие на поезде комфортным - про стресс можно будет забыть: лайфхаки
Городовой ру
Из-за большого количества людей поездки на поездке не всегда получается назвать комфортными. Но есть правила, которые позволят приблизиться к удобству и спокойствию. 

Автор-дзен канала “Путешествия с фотокамерой” пользуется определенными лайфхаками во время каждой поездки. Из-за этого дискомфорта вообще не возникает.

Безопасность багажа

Если переживаете за свой багаж, то попробуйте использовать велосипедный трос. Это позволит комфортно спать, выходить на станциях и меньше нервничать.

Покупка чая и товаров у проводника

Проводник - хозяин вагона, поэтому его нужно расположить к себе. Это просто сделать с помощью покупки чая, еды или сувениров.

Личное пространство

С помощью простыни можно создать шторку, которая временно оградит вас от других пассажиров. Так удобнее спать, работать.

Тайминг

"Душ в 17-18 часов, перекус не в час пик, прогулки на больших станциях — всё это делает поездку намного комфортнее. Кстати, о еде: в плацкарте лучше обедать, когда большинство соседей не за столом”, - сообщает источник.

Удобная одежда

В поезде лучше всего ходить в удобной одежде, даже если она напоминает домашнюю. Отличным вариантом станет пижама, спортивный костюм, тапочки.

Личный опыт

Обожаю путешествовать на поезде. Для этого придерживаюсь всех правил, указанных выше. Также стараюсь выстроить с соседями доверительные взаимоотношения.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как ездить в поезде без соседей.

Автор:
Полина Аксенова
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