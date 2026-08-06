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Лишний выход и понятные знаки: спасут ли мелкие правки в «Рыбацком» тысячи пассажиров от очередей

Опубликовано: 6 августа 2026 19:49
 Проверено редакцией
Лишний выход и понятные знаки: спасут ли мелкие правки в «Рыбацком» тысячи пассажиров от очередей
Лишний выход и понятные знаки: спасут ли мелкие правки в «Рыбацком» тысячи пассажиров от очередей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Осмотр провёл первый заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров.

Станция «Рыбацкое» готовится к серьезным переменам. Совсем скоро сюда начнут прибывать дополнительные электрички Московского направления.

Чтобы пассажиры не застряли в очередях, готовность узла проверил Алексей Гончаров из Комитета по транспорту.

Что нужно исправить прямо сейчас?

Инспекция показала, что база готова, но есть «хвосты». Главная проблема — навигация. Пассажир, выходя из электрички, не должен гадать, куда идти к метро.

Сейчас профильным службам дали четкую задачу:

  • Поставить понятные указатели.
  • Обновить дорожные знаки рядом с узлом.
  • Привести в порядок территорию (благоустройство).

Путь от платформы до вестибюля метро должен быть быстрым и интуитивно понятным.

Испытание на прочность уже пройдено

Многие боялись, что «Рыбацкое» превратится в одну сплошную пробку. Но первый этап прошел успешно. Ранее сюда уже перенаправили часть поездов Волховстроевского направления.

Власти утверждают, что за три недели станция приняла 265 тысяч человек. Несмотря на такой наплыв, огромных очередей удалось избежать.

Зачем это Петербургу?

Перенос электричек в Рыбацкое — это не просто прихоть чиновников. Московский вокзал в центре города перегружен.

В планах у города — запуск Высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы. Для этого нужно освободить пути в центре.

Ранее «Городовой» рассказывал, как бесплатно припарковаться в Рыбацком и сэкономить время.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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