Какой бензин сейчас чище: АИ‑92 или АИ‑95 — рассказываем простыми словами

Как новые стандарты изменили чистоту разных марок бензина

Дефицит топлива летом 2026 года заставил по-новому взглянуть на привычные вещи. Оказалось, теперь марка бензина действительно связана с его чистотой — и это не миф, а следствие временных послаблений в стандартах.

Как раньше было устроено производство

Раньше бензин делали по сложной схеме: после перегонки шли риформинг, изомеризация и добавление присадок. Так получали нужные марки — от АИ‑92 до АИ‑100.

При стандарте «Евро‑5» чистота у всех марок была примерно одинаковой: нормы по сере не зависели от октанового числа. Разница касалась только присадок, подчеркивает источник.

Что поменялось сейчас

Сейчас временно разрешён выпуск топлива вплоть до стандарта «Евро‑2». На практике это уже видно: на некоторых АЗС встречается АИ‑92 класса «Евро‑4» (маркировка «К‑4») — в нём серы может быть до 50 мг/кг вместо прежних 10 мг/кг.

Пока это касается только АИ‑92: бензин с более высоким октановым числом остаётся на уровне «Евро‑5».

Логика простая: турбомоторы чувствительны к сере и рассчитаны на АИ‑95 и выше, а простые двигатели прошлых поколений спокойно переносят чуть более «грязное» топливо.

Практические советы

Для турбомоторов и двигателей с непосредственным впрыском берите АИ‑95 и выше — они пока соответствуют «Евро‑5».

Смотрите маркировку на колонке: «К‑5» — чище, «К‑4» — серы больше.

Фирменный бензин с присадками частично компенсирует возможные минусы.

Вывод

Из‑за временных норм связь октанового числа и чистоты топлива стала реальной: сейчас АИ‑95 действительно чище АИ‑92. Если практика распространится на более высокие марки, эта разница может исчезнуть.

Мнения водителей

«У меня старый мотор, лью 92‑й годами — разницы не замечаю, даже если стандарт чуть ниже», - рассказал водитель такси из Пензы. «С турбомотором рисковать не хочется, поэтому сразу перешёл на 95‑й», - сообщил Олег из Твери. «Беру фирменный бензин: присадки хоть немного защищают двигатель», - поделился Николай из Рузаевки.

Читайте также:

Новые правила скоростного режима в России: почему нельзя превышать скорость даже на 1 км/ч

Сбер повысил ставки по вкладам для россиян — нововведение уже вступили в силу