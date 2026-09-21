1 прокладка в стиралку – и резинка чище, чем в день покупки, без плесени и вони: сантехник научил

Как очистить стиральную машину от грязи.

Стиральная машина нужна для того, чтобы делать вещи чистыми. И поэтому складывается впечатление, что техника тоже всегда остается чистой. Но на самом деле это не так. К сожалению, со временем стиралка сама требует очищения.

Самое «проблемное» место любого агрегата — резиновый уплотнитель (манжета) люка. Именно здесь, в складках, скапливается «коктейль» из остатков порошка, ворса, кожного жира и влаги.

Почему манжета — «черная дыра» для грязи

Резиновая манжета имеет сложную геометрию. После каждой стирки в ее складках остается вода, которая не испаряется полностью. Со временем там образуется липкий налет, который обычным протиранием не убрать: тряпка просто не проникает вглубь изгибов, а лишь размазывает грязь по поверхности.

Метод «компресса»

Использование гигиенической прокладки — это не просто способ «вытереть» грязь, это создание активного компресса.

Прокладка впитывает в себя чистящее средство и удерживает его непосредственно на загрязненном участке.

Пошаговая инструкция

Чтобы добиться результата «как из магазина», следуйте этому алгоритму:

Выберите правильное средство. Для борьбы с плесенью лучше всего подходят средства с хлором (например, «Белизна») или концентрированный раствор лимонной кислоты.

Нанесите средство на поверхность прокладки. Аккуратно вложите прокладку в складку манжеты. Если загрязнение сильное, используйте несколько штук по всему периметру.

Оставьте «компресс» на 15 минут. После этого уберите прокладки, протрите резинку чистой влажной салфеткой, а затем насухо.

Дополнительные нюансы для идеального результата

Чтобы эффект сохранялся дольше, соблюдайте три правила:

После каждой стирки протирайте манжету насухо старым полотенцем. Это занимает 5 секунд, но предотвращает появление плесени на 90%. Никогда не закрывайте дверцу стиральной машины плотно после завершения цикла. Оставляйте ее приоткрытой, чтобы влага испарялась, а не застаивалась. Раз в месяц запускайте «холостую» стирку на максимальной температуре (90°C) с добавлением лимонной кислоты или специального средства для очистки барабана. Это убьет микрофлору, которая могла выжить в труднодоступных местах.

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