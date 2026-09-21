Использую листочки — и мыши обходят погреб за километр: дедовский лайфхак поможет сохранить урожай

Отпугиваем мышей с помощью лавровых листьев - погреб станет для грызунов запретной зоной

Осенью мыши начинают искать для себя теплое укрытие, где они могли бы перезимовать. Чаще всего их привлекает погреб с различными заготовками. Раньше не было ядов, ловушек и отпугивателей, поэтому деревенские жители пользовались слабостью грызунов.

Мыши не выносят резкий запах из-за острого обоняния, поэтому обычный лавровый лист становился прекрасным средством от грызунов.

Почему мышам не нравится лавровый лист

Такие листья имеют насыщенный пряный запах как в свежем, так и высушенном виде. Резкий аромат способствует дезориентации вредителей, поэтому они покидают погреб и начинают искать другие варианты для размещения.

Не нужно брать много лавровых листьев, ведь для получения эффекта достаточно всего 3-4 штук. Немного разомните их в руках, что позволит сделать запах еще более насыщенным. После этого лаврушку нужно разложить по тем местам, где прежде были замечены грызуны.

Каким местам особенно нужно уделять внимание

Лавровые листья следует обязательно выкладывать рядом с дверью, вентиляцией, щелями у пола, а также возле труб. Некоторые дачники используют лаврушку рядом с ящиками, в которых хранятся овощи.

Постепенно листья начнут терять аромат, поэтому их придется заменять на новые. Тогда эффект будет всегда держаться на высоком уровне, сообщает progorod43.ru.

Важно: метод является профилактическим, поэтому если мыши уже обустроили гнезда, то справиться с ними с помощью лавровых листьев вряд ли получится. В подобной ситуации придется подключать и другие методы.

Что сделать перед хранением урожая

Осенью следует изучить пространство погреба, заделать любые щели, а также провести уборку. В помещении не должно оставаться открытых круп, а также растительного мусора.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует лавровые листья не только для погреба, но и жилого дома. Лаврушка раскладывается в подвале, в комнатах, при этом особое внимание уделяется кухне. Грызунов привлекает помещение, в котором есть запасы еды.

Отзывы

“Я использую лавровый лист не в целом виде, а в перемолотом. Запах от этого становится сильнее, а эффект - лучше. Для этой цели подойдет кофемолка”. “Мне лаврушка не помогла, так как я ее использовала в тот момент, когда мыши захватили погреб. Пришлось применять ультразвуковые отпугиватели, но даже тут о результате говорить еще рано”.

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