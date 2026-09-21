Лучшие сорта штамбовых томатов — шпарят плоды как заведенные даже в поганое лето

Штамбовые томаты не требуют пасынкования и подвязки, а урожай дают рано и дружно. Лучшие сорта для открытого грунта и теплиц.

Штамбовые томаты ценятся за неприхотливость. Их не нужно пасынковать, подвязывать и обильно поливать. Компактная корневая система не даёт кустам разрастаться, а крепкие стебли выдерживают вес плодов. Они рано завязываются и дружно созревают. Для небольших участков это настоящая находка, пишет автор блога "Твоя усадьба".

Почему штамбовые томаты удобны

Главное преимущество — минимум ухода. Кусты низкорослые, с крепким стеблем, поэтому не требуют опор. Корни расположены близко к поверхности, что позволяет экономить воду. Компактность даёт возможность разместить больше растений на квадратном метре. Завязи формируются раньше, и урожай созревает быстрее. Эти томаты подходят для открытого грунта, теплиц и плёночных укрытий.

Лучшие сорта для разных условий

Алтаечка. Для юга и средней полосы — открытый грунт, для севера — теплица. Куст до 70 см, плоды розовые, весом 180–300 г, сладкие, мясистые. Универсальны.

Для юга и средней полосы — открытый грунт, для севера — теплица. Куст до 70 см, плоды розовые, весом 180–300 г, сладкие, мясистые. Универсальны. Дачник. Устойчив к растрескиванию и фузариозу. Куст 60–70 см, плоды красные, 50–75 г, урожайный. Требует подвязки из-за обилия завязей.

Устойчив к растрескиванию и фузариозу. Куст 60–70 см, плоды красные, 50–75 г, урожайный. Требует подвязки из-за обилия завязей. Евгения. Самый низкорослый — до 35 см. Не полегает, плоды красные, до 60 г, ранние. Подходит для цельноплодного консервирования.

Самый низкорослый — до 35 см. Не полегает, плоды красные, до 60 г, ранние. Подходит для цельноплодного консервирования. Кобзарь. Старый, но популярный. Куст 50–70 см, плоды красные с носиком, 80 г, сладкие и ароматные. Устойчив к болезням.

Старый, но популярный. Куст 50–70 см, плоды красные с носиком, 80 г, сладкие и ароматные. Устойчив к болезням. Роза ветров. Плоды розовые, весом более 120 г, мясистые и сахаристые. Куст до 50 см. Только для свежего употребления.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова выращивает штамбовые томаты несколько лет. Она советует мульчировать грядки скошенной травой: корни у этих томатов поверхностные, и мульча защищает их от пересыхания. Ещё один её приём: раз в две недели опрыскивать кусты раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды) — это профилактика фитофторы и питание. А чтобы плоды не загрязнялись, она подкладывает под кусты солому.

Штамбовые томаты — идеальный выбор для занятых огородников. Минимум ухода, стабильный урожай и отличный вкус.

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