Бросаем в кефир 2 ст. ложки да наносим на седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась

Как вернуть цвет волос без химии и лишних трат

Конечно, появление первых седых прядей — естественный процесс, но для многих женщин он становится поводом для стресса. Ну кому хочется находить в зеркале седые волоски?

Безусловно, регулярные походы в салоны красоты эту проблему решают. Но это очень бьет по бюджету. А домашнее окрашивание агрессивными химическими красками не доведет до добра.

Впрочем, альтернатива существует. Домашние методы на основе натуральных компонентов позволяют не только затонировать седину, но и оздоровить шевелюру. Один из самых популярных и эффективных рецептов — «кофейно-кефирная маска с хной».

Рецепт «Шоколадный коктейль»

Для приготовления состава вам понадобятся:

Кефир (жирность 2,5–3,2%) — 1 стакан;

Хна (иранская или индийская) — 2 ст. ложки;

Растворимый кофе — 1 ст. ложка (выбирайте качественный продукт без добавок).

Приготовление:

Подогрейте кефир на водяной бане до комфортной теплой температуры (не перегрейте, иначе он свернется!). В сухой емкости смешайте хну и кофе. Постепенно вводите кефир в сухую смесь, постоянно помешивая. Консистенция должна напоминать густую домашнюю сметану. Дайте смеси настояться 10-15 минут. Это позволит хне «раскрыться» и начать отдавать пигмент.

Техника нанесения

Наносите состав на чистые, слегка влажные волосы. Особое внимание уделите седым участкам (обычно это виски и пробор). Используйте кисточку для окрашивания.

После нанесения наденьте полиэтиленовую шапочку и укутайте голову полотенцем. Тепло — обязательное условие для активации натуральных красителей.

Время выдержки: от 60 до 90 минут. Если седины много, лучше подержать состав подольше.

Смывайте теплой водой без шампуня. Чтобы закрепить результат, можно ополоснуть волосы водой с добавлением яблочного уксуса (1 ст. ложка на литр воды) — это закроет чешуйки и добавит блеска.

Тест на пряди Прежде чем наносить состав на всю голову, попробуйте окрасить небольшую скрытую прядь. Натуральные красители могут давать непредсказуемый оттенок на волосах, которые ранее подвергались химическому окрашиванию. Накопительный эффект Натуральное окрашивание — это не «химия», которая меняет цвет за один раз. Чтобы седина стала полностью незаметной, процедуру нужно повторять 1–2 раза в месяц. Осторожно с блондом Если у вас очень светлые или обесцвеченные волосы, хна может дать ярко-рыжий или морковный оттенок. Этот метод лучше всего подходит для русых и шатенок. Уход после В первые 24 часа после процедуры старайтесь не использовать шампунь, чтобы пигмент окончательно «закрепился» в структуре волоса.



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