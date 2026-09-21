Бросаем в кефир 2 ст. ложки да наносим на седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась

Конечно, появление первых седых прядей — естественный процесс, но для многих женщин он становится поводом для стресса. Ну кому хочется находить в зеркале седые волоски?
Безусловно, регулярные походы в салоны красоты эту проблему решают. Но это очень бьет по бюджету. А домашнее окрашивание агрессивными химическими красками не доведет до добра.
Впрочем, альтернатива существует. Домашние методы на основе натуральных компонентов позволяют не только затонировать седину, но и оздоровить шевелюру. Один из самых популярных и эффективных рецептов — «кофейно-кефирная маска с хной».
Рецепт «Шоколадный коктейль»
Для приготовления состава вам понадобятся:
- Кефир (жирность 2,5–3,2%) — 1 стакан;
- Хна (иранская или индийская) — 2 ст. ложки;
- Растворимый кофе — 1 ст. ложка (выбирайте качественный продукт без добавок).
Приготовление:
- Подогрейте кефир на водяной бане до комфортной теплой температуры (не перегрейте, иначе он свернется!).
- В сухой емкости смешайте хну и кофе.
- Постепенно вводите кефир в сухую смесь, постоянно помешивая. Консистенция должна напоминать густую домашнюю сметану.
- Дайте смеси настояться 10-15 минут. Это позволит хне «раскрыться» и начать отдавать пигмент.
Техника нанесения
Наносите состав на чистые, слегка влажные волосы. Особое внимание уделите седым участкам (обычно это виски и пробор). Используйте кисточку для окрашивания.
После нанесения наденьте полиэтиленовую шапочку и укутайте голову полотенцем. Тепло — обязательное условие для активации натуральных красителей.
Время выдержки: от 60 до 90 минут. Если седины много, лучше подержать состав подольше.
Смывайте теплой водой без шампуня. Чтобы закрепить результат, можно ополоснуть волосы водой с добавлением яблочного уксуса (1 ст. ложка на литр воды) — это закроет чешуйки и добавит блеска.
Советы эксперта
|Тест на пряди
|Прежде чем наносить состав на всю голову, попробуйте окрасить небольшую скрытую прядь. Натуральные красители могут давать непредсказуемый оттенок на волосах, которые ранее подвергались химическому окрашиванию.
|Накопительный эффект
|Натуральное окрашивание — это не «химия», которая меняет цвет за один раз. Чтобы седина стала полностью незаметной, процедуру нужно повторять 1–2 раза в месяц.
|Осторожно с блондом
|
Если у вас очень светлые или обесцвеченные волосы, хна может дать ярко-рыжий или морковный оттенок. Этот метод лучше всего подходит для русых и шатенок.
|Уход после
|
В первые 24 часа после процедуры старайтесь не использовать шампунь, чтобы пигмент окончательно «закрепился» в структуре волоса.
Читайте также:
Завещание и дарение – в прошлом: как проще и надежнее передать квартиру детям
До 1 января всех вычислят: Росреестр составит список владельцев недвижимости - что важно сделать сейчас
Чуть муки да сильный огонь: печень по-строгановски готовлю чаще гуляша — полезная подлива к любому гарниру