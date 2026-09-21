Особый народный праздник 21 сентября — вторые Осенины: приметы, традиции и запреты

Потушить огонь и не брать в руки нож - традиции на 21 сентября

21 сентября по народному календарь - вторые Осенины — день, когда осень вступает в свои права. В народе этот праздник называли также Оспожинками, Пасекиным днём, Праздником урожая. К этой дате полевые работы завершены, урожай убран, и у крестьян появлялась редкая возможность передохнуть и поблагодарить землю.

Вторые Осенины считались главным днём осеннего цикла и совпадали с равноденствием. Всего Осенины праздновали трижды: 14 сентября провожали лето, 21-го встречали осень, а 27-го готовились к зиме.

Приметы погоды

По погоде в этот день соствляли прогноз на будущее. Если утром трава покрывалась инеем — скоро ударят морозы. Если листва к Осенинам почти полностью опадала, ждали ранней зимы. И напротив - если в этот день тепло и солнечно, то осень будет теплой.

Традиции

Одной из традиций было тушить в печке огонь и разводить его заново. Это делалось для очищения жилища и укрепления здоровья домочадцев. На стол ставили хлеб и пироги из муки нового урожая, варили квас. Было принято ходить в гости, особенно к молодым супругам, и принимать гостей. Односельчане собирались за одним столом на братчину - совместное застолье, пишут Известия.

Дурные приметы и запреты на Осенины

Не брали в руки ножи и другие режущие предметы — считалось, так можно «порезать» свою жизнь. Не работали в поле, чтобы дать земле отдохнуть и восстановить плодородие. Не занимались тяжёлым трудом, не шили, не вязали, не стригли волосы - считалось, что так можно навлечь на себя беду. Оставлять на столе крошки было запрещено, чтобы не понести убытки. Старались не ссориться и не ругаться, чтобы конфликт не затягивался.

Вторые Осенины — светлый день благодарности за урожай. Соблюдая традиции, предки встречали осень с миром и надеждой на сытую зиму.

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