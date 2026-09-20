Котёл и печь — в пролёте: вот какое отопление выбирают для современных домов — тренд 2027 года

Тепловой насос собирает тепло из воздуха, земли или воды и обогревает дом в разы эффективнее обычного электрического прибора.

Дымоход, запас дров и отдельная котельная постепенно уходят в прошлое. Всё чаще владельцы загородных домов выбирают тепловой насос. Аналитики прогнозируют, что к 2027 году эта технология станет одной из основных в отоплении, пишет "Липецкие Новости".

Как работает и какие бывают

Тепловой насос действует не как котёл: он не вырабатывает тепло, а переносит его из внешней среды — воздуха, грунта или воды — внутрь дома. Самая доступная и простая в монтаже система — «воздух — воздух». По сути, это кондиционер, который умеет не только охлаждать, но и обогревать. Более дорогая схема «воздух — вода» нагревает теплоноситель для радиаторов или тёплого пола, а заодно снабжает дом горячей водой. Геотермальные модели забирают тепло из земли, но для их установки нужны скважины или свободное место под контур.

Кому подходит и что учесть

Тепловой насос не сжигает топливо, а переносит тепло из окружающей среды, поэтому его КПД в несколько раз выше, чем у обычного электрического обогревателя. Но без теплотехнического расчёта легко разочароваться: в плохо утеплённом доме техника будет работать на износ, а счета за свет окажутся выше ожидаемых. Чтобы система показала себя, нужны качественная изоляция, герметичные окна и низкотемпературные контуры вроде тёплого пола. В суровых регионах владельцы часто оставляют на подстраховку электрокотёл или камин. Установка дороже газового котла, зато вы не зависите от цен на газ и дрова, меньше возитесь с обслуживанием и не дышите дымом.

Личный опыт автора

Евгения Сухова, автор «Городового», установила тепловой насос «воздух — вода» два года назад. Она советует: перед покупкой обязательно сделайте теплотехнический расчёт и проверьте, как конкретная модель работает при −25 C. Её главный совет, которого нет в инструкциях: не экономить на утеплении. Она сначала утеплила стены и заменила окна, и только потом поставила насос. Если бы сделала наоборот, он бы не окупился. Ещё один приём: настроить погодозависимую автоматику, чтобы насос не работал на максимуме в мягкие зимы.

Вывод

Тепловой насос — не стопроцентная замена печи, а элемент продуманной отопительной схемы. Он выгоден, экологичен и удобен, но требует утеплённого дома и трезвой оценки бюджета.

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