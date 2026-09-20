Куриные яйца дольше останутся свежими: убираю их с дверцы холодильника — вот где им действительно место

Как правильно хранить куриные яйца в холодильнике - многие хозяйки допускают ошибку

Практически в каждом холодильнике в дверце есть ячейки для куриных яиц. Складывается впечатление, что их следует хранить именно там. Но есть и другие варианты. Если постоянно открывать холодильник, то температура в дверце будет заметно снижаться.

Для куриных яиц большое значение имеет правильность хранения. Они должны находиться при стабильной прохладной температуре

Почему яйца следует поставить на внутреннюю полку

Коробку с куриными яйцами лучше всего держать на обычных полках холодильника, ведь там температура практически не уменьшается. Также не стоит держать упаковку рядом с теми продуктами, которые имеют сильный запах.

Совет: найдите в холодильнике постоянное место для хранения упаковок яиц. Тогда их не придется постоянно перетаскивать, искать свободную полку.

В чем хранить яйца

Лучше всего использовать для этой цели оригинальную фабричную коробку, так как она поможет защитить яйца от ударов. Также на упаковке есть маркировка, что позволит контролировать срок годности, сообщает prochepetsk.ru.

Мытье не потребуется

Не нужно заранее мыть куриные яйца, так как на скорлупе есть тонкая пленка, которая является естественной защитой. Лучше всего делать это перед приготовлением.

Совет: следует разбивать яйца в отдельную емкость, а только после чего использовать для блюда. Это позволит избежать ситуации, при которой неудачное яйцо испортит еду.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова для хранения яиц всегда использует внутреннюю полку, при этом из коробки их не достает. Благодаря этому она знает точный срок годности яиц.

Отзывы

“Я храню яйца в холодильнике. Но всегда возникает вопрос: почему в магазинах яйца хранятся не в холодильнике? Мне это кажется странным”. “Привыкла хранить в холодильнике. В детстве когда летом жили на даче, то яйца хранили в сарае. Без холодильников. Срок и температуру хранения яиц можно же прочесть на упаковке, кажется, до 20-25 градусов они хранятся в помещении без проблем”.

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