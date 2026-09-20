Готовлю её с закрытыми глазами, а у подруги ни разу ещё не получилась: вкуснейшая шарлотка с яблоками

Шарлотка может получиться пышной или плотной — всё зависит от нескольких деталей.

Шарлотка — популярная выпечка, но у многих она выходит тяжёлой. Секрет — в воздушном тесте и правильных яблоках. Вот проверенный рецепт и советы, которые помогут избежать ошибок, пишет автор блога "Кухня наизнанку".

Тесто: главное — воздух

На 3 яйца берут стакан сахара (200 г) и стакан муки (160 г), щепотку соли. Яйца с сахаром взбивают до пышной пены. Муку добавляют постепенно, лучше лопаткой, чтобы тесто не осело. Соду можно не класть — она почти не влияет на вкус, только делает мякиш темнее. Яблоки берут кислые, 3–4 штуки, режут кусочками вместе с кожурой и смешивают с тестом.

Выпечка: мультиварка или духовка

Чашу смазывают маслом и посыпают манкой. Выкладывают тесто, сверху — корица. В мультиварке готовят на программе «Выпечка» 1 час. В духовке — при 180 C 30–35 минут. Готовность проверяют деревянной палочкой: выходит сухой — пирог готов.

Личный опыт автора

Евгения Сухова, автор «Городового», рассказывает: у неё шарлотка получается всегда. Евгения советует не открывать духовку первые 20 минут, иначе тесто осядет. Ещё один её приём: добавить в тесто ложку крахмала — пирог станет пышнее и дольше останется мягким. Также она рекомендует использовать яйца комнатной температуры — они лучше взбиваются. А если яблоки очень сочные, добавить ещё ложку крахмала или немного муки, чтобы тесто не получилось водянистым. Можно добавить щепотку разрыхлителя, но это не обязательно. И важно дать пирогу полностью остыть в форме — так он не сломается при извлечении.

Шарлотка проста, но требует аккуратности. Следуйте советам — и всё получится.

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