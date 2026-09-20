Покупаю в Fix Price плед за 79 рублей пачками: сразу закрываю 10 хозяйственных вопросов дома

В каких целях можно использовать флисовые пледы из Fix Price

В Fix Price можно найти флисовый плед за 79 рублей, который получится использовать для множества целей. Материал способен заменить тряпочки, подстилки, подкладки. Флисовый плед легко режется, не осыпается по краям, что станет большим преимуществом.



Во время выбора такого пледа необходимо изучить упаковку, определить плотность ткани, а также убедиться в отсутствии резкого запаха.

Как подготовить ткань

Перед использованием необходимо обязательно постирать плед, а также его высушить. Стирка покажет, насколько материал линяет, как ведет себя после намокания.

Как нарезать плед

Ткань следует разделить на заготовки разных видов: узкие полоски пригодятся для батарей и жалюзи, крупные куски - для посуды и защиты подоконников, а квадраты - для обуви и мебели. Важно использовать острые ножницы, сообщает progorod43.ru.

Способы использования

Мебель . С помощью квадратных лоскутов можно убирать пыль с подоконников, шкафов, столов и полок. Материал не царапает даже самые деликатные поверхности.

. С помощью квадратных лоскутов можно убирать пыль с подоконников, шкафов, столов и полок. Материал не царапает даже самые деликатные поверхности. Жалюзи и радиаторы отопления . Полоску флиса можно намотать на щипцы, после чего пройтись между частями покрытия.

. Полоску флиса можно намотать на щипцы, после чего пройтись между частями покрытия. Сковородки . Если проложить куски пледа между сковородками, то они смогут уберечь покрытие от царапин.

. Если проложить куски пледа между сковородками, то они смогут уберечь покрытие от царапин. Обувь . С помощью ткани получится убрать грязь, а также нанести крем или воск.

. С помощью ткани получится убрать грязь, а также нанести крем или воск. Горшки для цветов . Для защиты подоконника от царапин и желтых пятен достаточно крупных кусков ткани.

. Для защиты подоконника от царапин и желтых пятен достаточно крупных кусков ткани. Вещи и посуда . Флисовые куски ткани помогут уберечь вещи при переезде.

. Флисовые куски ткани помогут уберечь вещи при переезде. Мелкие предметы . Кусок флиса подойдет для вазы, лампы, статуэтки и других предметов, которые стоят на тумбочках, столах.

. Кусок флиса подойдет для вазы, лампы, статуэтки и других предметов, которые стоят на тумбочках, столах. Питомец . Салфетка спасет напольное покрытие от мокрых лап собаки после прогулки. Она отлично впитывает грязь.

. Салфетка спасет напольное покрытие от мокрых лап собаки после прогулки. Она отлично впитывает грязь. Корзины и ящики. Материал можно класть на дно емкостей, где хранятся инструменты, дачная утварь и т.д.

Когда нельзя использовать плед

Материал не подойдет для использования рядом с обогревателями, открытым огнем, а также для горячей посуды.

Вывод

С помощью недорого пледа можно выполнить сразу множество хозяйственных задач. Он заменит салфетки, подставки, а также защитит посуду, подоконники от повреждений.

Рекомендация

Стирка флисового пледа пройдет удачно, если соблюдать несколько рекомендаций. Важно выставлять на машинке деликатный режим, не повышать температуру воды выше 35 градусов, иначе синтетика начнет “вариться”. Не следует также добавлять кондиционер, ведь он покрывает ткань пленкой, из-за чего пропадает мягкость.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует плед из Fix Price для обуви и цветочных горшков. Благодаря небольшим кусочкам флиса подоконник в квартире продолжает оставаться целым даже после тяжелых керамических горшков, а обувь выглядит всегда новой.

Материал носит информационный характер и не является рекламой или антирекламой товаров и магазинов.

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