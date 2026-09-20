Справитесь за 2 минуты с простыми примерами? Тест по математике

Справитесь за 2 минуты с простыми примерами? Тест по математике Городовой ру

Проверьте, насколько быстро вы считаете в уме: восемь простых примеров, на которые даётся всего две минуты. А заодно узнаете, почему даже взрослые спорят о правильном ответе.