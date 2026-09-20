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Справитесь за 2 минуты с простыми примерами? Тест по математике

Опубликовано: 20 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Справитесь за 2 минуты с простыми примерами? Тест по математике
Справитесь за 2 минуты с простыми примерами? Тест по математике
Городовой ру
Проверьте, насколько быстро вы считаете в уме: восемь простых примеров, на которые даётся всего две минуты. А заодно узнаете, почему даже взрослые спорят о правильном ответе.

Устный счёт — простой и доступный способ поддерживать мозг в тонусе. Он тренирует внимание, память и скорость мышления. Предлагаем небольшой тест из восьми примеров. Постарайтесь решить их в уме, без калькулятора, пишет "УМ - Усилитель Мозга". Засеките время — справитесь ли вы за 2 минуты?

Задания

  1. 2 + 22 : 2 − 2 = ?
  2. 50 : 5(5 + 5) = ?
  3. 43 = ?
  4. 1250 × 5 = ?
  5. 20% от 1400 = ?
  6. 14,6 + 11,7 − 7,2 = ?
  7. 175 : 25 − 19 × 4 = ?
  8. Шампунь стоит 340 рублей. Сколько он будет стоить со скидкой 15%?

Уложились в 2 минуты? Готовы проверить себя?

Ответы и разбор

  • Сначала деление: 22 : 2 = 11, затем 2 + 11 − 2 = 11.
  • В скобках 10, далее 50 : 5 × 10 = 10 × 10 = 100. (Если считать 5(5+5) как умножение, порядок действий слева направо.)
  • Четыре в кубе — это 4 × 4 × 4.
  • Умножаем 1250 на 5.
  • 1400 × 0,2 = 280.
  • 19,1. Сначала 14,6 + 11,7 = 26,3, затем 26,3 − 7,2 = 19,1.
  • −69. 175 : 25 = 7, 19 × 4 = 76, 7 − 76 = −69.
  • 289 рублей. Скидка 15% от 340 — это 51 рубль. 340 − 51 = 289

Верно решили всё? Если нет, не расстраивайте, продолжайте дальше тренироваться на подобных заданиях.

Интересный факт. Подобные примеры с неоднозначной записью уже вызывали споры в интернете. В 2019 году выражение 8÷2(2+2) разделило пользователей на два лагеря: одни получали 16, другие — 1. Причина — разное толкование порядка действий. Так что если вы сомневались в примере No2, вы не одиноки.

Вывод

Устный счёт — не только проверка знаний, но и полезная разминка для ума. Регулярные тренировки помогают быстрее считать в магазине, планировать бюджет и принимать решения. Сравните свои ответы — и попробуйте решить тест снова, но уже быстрее.

Интересное задание? Предлагаем решить ещё простой пример по математике, который ввел в ступор даже некоторых учителей.

Автор:
Евгения Сухова
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