Янино становится ближе к метро: до «Улицы Дыбенко» пустили новые вместительные автобусы

Из Янино до станции метро «Улица Дыбенко» запустили новый автобусный маршрут.

Комфорт и много места

Главная новость — на линию вышли не только привычные тесные маршрутки, но и большие автобусы. Каждый такой гигант вмещает около 100 пассажиров, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

Внутри есть всё для комфортной поездки:

Работают кондиционеры (летом будет не жарко).

Установлены современные валидаторы для оплаты.

Автобусы полностью низкопольные — никаких высоких ступенек.

Теперь зайти в салон с детской коляской или на инвалидной коляске можно без посторонней помощи.

Дороги подстроили под новые автобусы

Запустить крупную технику на узкие улицы было непросто. Чтобы большие автобусы могли свободно ездить, в посёлке провели серьёзную подготовку:

Расширили и выпрямили самые проблемные участки дорог. Сделали удобное разворотное кольцо. Ограничили парковку. Машины больше не бросают там, где они мешают проезду общественному транспорту.

Кроме того, по просьбам местных жителей обустроили новую остановку возле Цветного бульвара.

В чём причина транспортных проблем Янино?

Проблема с проездом в Янино возникла не вчера. За последние годы посёлок превратился в огромный спальный район. При этом выехать отсюда можно было только по узкому Колтушскому шоссе. В часы пик здесь регулярно собирались километровые пробки.

Сейчас регион активно решает этот вопрос. Главная стройка района — расширение самого Колтушского шоссе до четырёх полос.

Запуск новых автобусов — это важный шаг, который поможет жителям быстрее добираться до Петербурга уже сейчас, не дожидаясь полного окончания реконструкции шоссе.

Что в планах?

Останавливаться на этом не планируют. Власти обещали продолжить работу вместе с активными жителями посёлка.

Следующие шаги уже известны: дальше ремонтировать и обновлять дорожную сеть, а также спроектировать ещё одно разворотное кольцо для транспорта.

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