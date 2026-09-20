Янино становится ближе к метро: до «Улицы Дыбенко» пустили новые вместительные автобусы

Комфорт и много места
Главная новость — на линию вышли не только привычные тесные маршрутки, но и большие автобусы. Каждый такой гигант вмещает около 100 пассажиров, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
Внутри есть всё для комфортной поездки:
- Работают кондиционеры (летом будет не жарко).
- Установлены современные валидаторы для оплаты.
- Автобусы полностью низкопольные — никаких высоких ступенек.
Теперь зайти в салон с детской коляской или на инвалидной коляске можно без посторонней помощи.
Дороги подстроили под новые автобусы
Запустить крупную технику на узкие улицы было непросто. Чтобы большие автобусы могли свободно ездить, в посёлке провели серьёзную подготовку:
- Расширили и выпрямили самые проблемные участки дорог.
- Сделали удобное разворотное кольцо.
- Ограничили парковку. Машины больше не бросают там, где они мешают проезду общественному транспорту.
Кроме того, по просьбам местных жителей обустроили новую остановку возле Цветного бульвара.
В чём причина транспортных проблем Янино?
Проблема с проездом в Янино возникла не вчера. За последние годы посёлок превратился в огромный спальный район. При этом выехать отсюда можно было только по узкому Колтушскому шоссе. В часы пик здесь регулярно собирались километровые пробки.
Сейчас регион активно решает этот вопрос. Главная стройка района — расширение самого Колтушского шоссе до четырёх полос.
Запуск новых автобусов — это важный шаг, который поможет жителям быстрее добираться до Петербурга уже сейчас, не дожидаясь полного окончания реконструкции шоссе.
Что в планах?
Останавливаться на этом не планируют. Власти обещали продолжить работу вместе с активными жителями посёлка.
Следующие шаги уже известны: дальше ремонтировать и обновлять дорожную сеть, а также спроектировать ещё одно разворотное кольцо для транспорта.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на трассе М-11 открыли новую развязку на четыре месяца раньше срока.