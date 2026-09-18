Дорога станет короче: на трассе М-11 открыли новую развязку на четыре месяца раньше срока

Хорошая скоростная трасса — это отлично. Но еще лучше, когда на неё можно быстро и удобно заехать. На 593-м километре платной магистрали М-11 «Нева» запустили новое движение.
Объект закончили с опережением графика — на четыре месяца раньше, чем планировали, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Минус 10 километров и экономия времени
Зачем нужна была эта стройка? Всё просто: о ней просили сами местные жители.
Когда трассу М-11 только запустили, выехать на неё из некоторых поселков было настоящей проблемой. Людям приходилось делать огромные крюки.
Жители Тосненского, Волховского, Киришского районов и Новгородской области регулярно писали обращения властям. Их услышали.
Что изменилось теперь?
- Путь до магистрали для жителей Любани, Тосно, Киришей и окрестных деревень стал короче на 10 километров.
- Стало проще добираться в сторону Луги и Мурманска.
- Потоки машин на границе Ленинградской и Новгородской областей теперь распределяются равномерно, без пробок.
Для обычного человека это означает главное: меньше сгоревшего бензина и меньше времени за рулем.
Как устроена новая развязка
Врезать новый съезд в уже работающую скоростную трассу — сложная задача. Дорожникам пришлось трудиться в плотном графике.
Масштаб работ впечатляет:
- Строители переместили 35 тысяч кубометров земли.
- Уложили больше 16 тысяч кубов железобетона.
- Установили 167 современных фонарей, чтобы съезды были отлично видны ночью.
Сделали всё качественно и раньше срока.
Задел на будущее: стыковка с суперпоездом
Самое интересное — эту развязку строили с заделом на завтрашний день.
Совсем рядом с новым съездом планируют построить станцию «Жаровская». Она станет частью будущей Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.
По этой железной дороге помчатся ультрасовременные поезда со скоростью до 400 км/ч. Благодаря новой развязке жителям соседних районов будет очень удобно добираться до вокзала: приехал на машине, пересел на поезд — и через пару часов ты в центре Москвы.
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