Дорога станет короче: на трассе М-11 открыли новую развязку на четыре месяца раньше срока

На трассе открыли съезд к будущему вокзалу «Жаровская».

Хорошая скоростная трасса — это отлично. Но еще лучше, когда на неё можно быстро и удобно заехать. На 593-м километре платной магистрали М-11 «Нева» запустили новое движение.

Объект закончили с опережением графика — на четыре месяца раньше, чем планировали, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Минус 10 километров и экономия времени

Зачем нужна была эта стройка? Всё просто: о ней просили сами местные жители.

Когда трассу М-11 только запустили, выехать на неё из некоторых поселков было настоящей проблемой. Людям приходилось делать огромные крюки.

Жители Тосненского, Волховского, Киришского районов и Новгородской области регулярно писали обращения властям. Их услышали.

Что изменилось теперь?

Путь до магистрали для жителей Любани, Тосно, Киришей и окрестных деревень стал короче на 10 километров.

Стало проще добираться в сторону Луги и Мурманска.

Потоки машин на границе Ленинградской и Новгородской областей теперь распределяются равномерно, без пробок.

Для обычного человека это означает главное: меньше сгоревшего бензина и меньше времени за рулем.

Как устроена новая развязка

Врезать новый съезд в уже работающую скоростную трассу — сложная задача. Дорожникам пришлось трудиться в плотном графике.

Масштаб работ впечатляет:

Строители переместили 35 тысяч кубометров земли.

Уложили больше 16 тысяч кубов железобетона.

Установили 167 современных фонарей, чтобы съезды были отлично видны ночью.

Сделали всё качественно и раньше срока.

Задел на будущее: стыковка с суперпоездом

Самое интересное — эту развязку строили с заделом на завтрашний день.

Совсем рядом с новым съездом планируют построить станцию «Жаровская». Она станет частью будущей Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

По этой железной дороге помчатся ультрасовременные поезда со скоростью до 400 км/ч. Благодаря новой развязке жителям соседних районов будет очень удобно добираться до вокзала: приехал на машине, пересел на поезд — и через пару часов ты в центре Москвы.

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