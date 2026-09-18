Идеальный рецепт сырников на завтрак: 5 минут и всё готово — получаются всегда очень вкусные и нежные

Сырники — простое блюдо, но часто они получаются сухими или разваливаются на сковороде. Вот рецепт, по которому они всегда выходят нежными, румяными и хорошо держат форму. Им делится автор блога "Микс Рецептов".
Ингредиенты
- творог — 500 г (лучше 5%, сухой);
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1–2 ст. л.;
- мука или манка — 2–3 ст. л.;
- ванильный сахар — по желанию.
Как готовить
- Творог смешать с яйцом, солью, сахаром и мукой (или манкой). Если используете манку, дайте тесту постоять 10–15 минут, чтобы она набухла.
- Хорошо перемешайте до однородности.
- Сформируйте шарики, приплюсните их и обваляйте в муке с двух сторон. Чтобы края были ровными, можно использовать сервировочное кольцо.
- Жарьте на разогретом растительном масле по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Крышкой не накрывайте — так сырники останутся румяными и не размякнут.
Личный опыт автора
Автор "Городового" Евгения Сухова всегда формирует сырники мокрыми руками — тесто не липнет, и они получаются аккуратными. Ещё один совет: если творог слишком влажный, добавьте 1 ложку крахмала — он свяжет лишнюю жидкость. А чтобы сырники не разваливались, не кладите много сахара: он делает тесто жидким. Она замораживает готовые сырники впрок — потом просто достаёт и сразу на сковороду. Разогревать их лучше на сухой сковороде под крышкой на медленном огне — так они прогреваются равномерно и остаются мягкими. Если хочется корочки, снимите крышку в конце. В микроволновке они тоже разогреваются, но становятся более мягкими, без хрустящей корочки.
Вывод
Сырники по этому рецепту хороши и горячими, и холодными. Подавайте со сметаной, вареньем или ягодами. Готовятся быстро, а результат всегда радует.
Ранее мы рассказали о секретах приготовления нежного и сочного шашлыка.