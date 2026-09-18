Идеальный рецепт сырников на завтрак: 5 минут и всё готово — получаются всегда очень вкусные и нежные

Новости по теме

Беру творог и тыкву – готовлю бомбические сырники без муки: полезное и вкусное блюдо

Перейти

2 пачки творога и 3 яйца – и через 10 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту – не сырники и не запеканка

Перейти

Не «резина», а воздушное облачко: что я добавляю в сырники, чтобы они не разваливались — не муку и не манку

Перейти

Королевы гренок: кладу в батон творог и жарю 5 минут — вкуснее сырников и оладий

Перейти

Смешала кабачки с овсянкой и яйцом — через 35 минут на столе «Гнезда»: сытно, вкусно и без муки

Перейти