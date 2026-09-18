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Идеальный рецепт сырников на завтрак: 5 минут и всё готово — получаются всегда очень вкусные и нежные

Опубликовано: 18 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Идеальный рецепт сырников на завтрак: 5 минут и всё готово — получаются всегда очень вкусные и нежные
Идеальный рецепт сырников на завтрак: 5 минут и всё готово — получаются всегда очень вкусные и нежные
Городовой ру
Как приготовить нежные, румяные сырники, которые хорошо держат форму.

Сырники — простое блюдо, но часто они получаются сухими или разваливаются на сковороде. Вот рецепт, по которому они всегда выходят нежными, румяными и хорошо держат форму. Им делится автор блога "Микс Рецептов".

Ингредиенты

  • творог — 500 г (лучше 5%, сухой);
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1–2 ст. л.;
  • мука или манка — 2–3 ст. л.;
  • ванильный сахар — по желанию.

Как готовить

  1. Творог смешать с яйцом, солью, сахаром и мукой (или манкой). Если используете манку, дайте тесту постоять 10–15 минут, чтобы она набухла.
  2. Хорошо перемешайте до однородности.
  3. Сформируйте шарики, приплюсните их и обваляйте в муке с двух сторон. Чтобы края были ровными, можно использовать сервировочное кольцо.
  4. Жарьте на разогретом растительном масле по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Крышкой не накрывайте — так сырники останутся румяными и не размякнут.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова всегда формирует сырники мокрыми руками — тесто не липнет, и они получаются аккуратными. Ещё один совет: если творог слишком влажный, добавьте 1 ложку крахмала — он свяжет лишнюю жидкость. А чтобы сырники не разваливались, не кладите много сахара: он делает тесто жидким. Она замораживает готовые сырники впрок — потом просто достаёт и сразу на сковороду. Разогревать их лучше на сухой сковороде под крышкой на медленном огне — так они прогреваются равномерно и остаются мягкими. Если хочется корочки, снимите крышку в конце. В микроволновке они тоже разогреваются, но становятся более мягкими, без хрустящей корочки.

Вывод

Сырники по этому рецепту хороши и горячими, и холодными. Подавайте со сметаной, вареньем или ягодами. Готовятся быстро, а результат всегда радует.

Ранее мы рассказали о секретах приготовления нежного и сочного шашлыка.

Автор:
Евгения Сухова
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