99% хозяек моют неправильно — вот как надо чистить нагар на эмалированной кастрюле

После осенних заготовок на эмалированных кастрюлях остаются нагар и известковый налёт, которые трудно отмыть обычным средством.

Осень — время заготовок. Варенье, соусы, супы — кастрюли работают без отдыха. И к концу сезона на стенках оседает нагар, дно покрывается известковым налётом, а по бокам остаётся засохший жир. Отмыть это обычным средством сложно, но есть простая паста, которая справляется даже с застарелыми загрязнениями, делится эксперт по домоводству Марина Жукова.

Чистящая паста

Понадобится 4 столовые ложки соды, 4 столовые ложки перекиси водорода и 2 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Если мыла нет, подойдёт гель для посуды. Всё смешивают до состояния густой пасты. Для большой кастрюли порцию можно увеличить.

Как использовать

Средство лучше работает на горячих поверхностях. Поэтому в кастрюлю наливают воду и доводят до кипения, чтобы стенки прогрелись. Затем воду сливают и сразу наносят пасту — внутри и снаружи. Можно сразу потереть мочалкой или оставить на 20 минут, если загрязнения сильные. После этого кастрюлю моют обычным способом и ополаскивают.

Личный опыт автор

Автор "Городового" Евгения Сухова однажды попробовала пасту из соды и перекиси — результат удивил: нагар отошёл без усилий, а дно стало светлым. Но если слой извести старый, паста не всегда справляется. Тогда она замачивает кастрюлю в горячей воде с кислородным отбеливателем на ночь. Кислород разрыхляет налёт, и утром он снимается губкой. Главное — не использовать хлор: он портит эмаль. Ещё совет: не лейте холодную воду в горячую кастрюлю — эмаль может треснуть. Дайте ей остыть постепенно.

Вывод

Паста из соды, перекиси и мыла — доступный способ вернуть эмалированным кастрюлям чистоту. Для застарелых загрязнений используйте кислородный отбеливатель. Наносите пасту на горячую поверхность, не допускайте резких перепадов температур. Тогда посуда прослужит долго и будет радовать чистотой.

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