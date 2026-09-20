Убираю яйцо из рецепта — и котлеты вкуснее, чем в ресторане: нежнее сливочного масла

Рецепт домашнего фарша из мяса и овощей

Автор канала «Коллекция рецептов», кулинар Дина поделилась проверенным способом приготовления котлет из комбинированного фарша. Она не добавляет яйцо, но котлеты держат форму и остаются сочными, уверяет автор.

Секреты сочного фарша

Возьмите 1 кг фарша: 400 г говядины, 400 г свинины и 200 г курицы. Добавьте 4 зубчика чеснока, 300–350 г лука и 250–300 г сырого картофеля или кабачка. Пропустите через мясорубку. Замочите 100 г чёрствого белого хлеба в воде, отожмите и прокрутите. Посолите (1,5 ч. л.) и поперчите (0,5 ч. л.). Влейте 50–150 мл ледяной воды. Вымесите и отбейте до белых нитей. Если фарш жидкий — охладите 2 часа в холодильнике. Если суховат — добавьте сливочное масло.

Как лепить и жарить

Смочите руки. Разделите фарш на 20–25 частей. Обваляйте в муке или сухарях. Обжарьте на сильном огне до корочки. Затем запекайте 20 минут при 190 C. Или доведите под крышкой на решётке над водой.

Отзывы и лайфхаки хозяек

"Делаю такие же котлеты, только не добавляю чеснок, мне он кажется лишним. Готовлю сразу в духовке". "Мне нравится способ "запечатывания" на сильном огне вначале, а потом довести до готовности в духовке. Всегда так делаю"

Вывод

Секрет сочных котлет — в комбинированном фарше, луке, ледяной воде и отсутствии яйца. Обжарка и запекание сохраняют соки и дают румяную корочку.

Читайте также:

Все смешиваю и сразу жарю: гора вкуснятины за 10 минут - бабушкины пирожки без возни со скалкой

В сентябре - ни-ни: какие растения категорически нельзя обрезать осенью

Томаты любят не рассол, а острую заправку: помидоры по-корейски - азиатская закуска за 2 часа