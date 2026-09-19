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Томаты любят не рассол, а острую заправку: помидоры по-корейски - азиатская закуска за 2 часа

Опубликовано: 19 сентября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Томаты любят не рассол, а острую заправку: помидоры по-корейски - азиатская закуска за 2 часа
Томаты любят не рассол, а острую заправку: помидоры по-корейски - азиатская закуска за 2 часа
Городовой ру
Что приготовить из спелых томатов

Если нужно быстро переработать спелые помидоры, то томаты по-корейски придутся кстати. Эта закуска получила свое название за сочетание чеснока, зелени и приправ, которое напоминает азиатскую кухню. Блюдо готовится за 10 минут, затем ему нужно дать пару часов, чтобы как следует настояться.

Рецепт

Вымойте и обсушите 1 кг спелых плотных томатов. Нарежьте на широкие дольки и переложите в глубокое блюдо.
Для заправки: мелко порежьте 4 зубчика чеснока, по пучку кинзы или петрушки. Добавьте по 2 ст. л. подсолнечного масла и уксуса, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли. По вкусу - молотый красный перец и кориандр. По желанию — 1 ст. л. кунжутного масла (тогда подсолнечного 1 ст. ложку).

Хорошо размешайте заправку и залейте ей томаты. Аккуратно перемешайте, накройте крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2 часа. После охлаждения еще раз перемешайте и подавайте к основному блюду, пишет News.ru.

Как разнообразить вкус

С томатами хорошо сочетаются красный лук и сладкий перец. Тонко порежьте их (оба или что-то одно) и добавьте в закуску. Для азиатского акцента можно добавить немного тертого имбиря или влить 1 ст. л. соевого соуса. Перед подачей посыпьте обжаренным кунжутом: прогрейте семена на сковороде без масла 2 минуты.

Советы и отзывы

На кулинарном форуме say7.info пользователи делятся: «Делала с кинзой — улетело мгновенно», «Добавила имбирь, получилось пикантно». Ещё лайфхак: чтобы салат не был водянистым, перед смешиванием слегка посолите помидоры и слейте сок. Для хранения в холодильнике используйте стеклянную банку — пластик впитывает запахи.

Ранее Городовой рассказал, как замариновать капусту.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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