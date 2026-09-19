Томаты любят не рассол, а острую заправку: помидоры по-корейски - азиатская закуска за 2 часа

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Кинзу и чеснок — только в самый последний момент: тонкости приготовления идеального грузинского сацебели

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Скупаю семена этих томатов уже в сентябре: особый сорт с другой планеты — здоровые плоды без фитофторы

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Готовлю аджику из печёных перцев и острых томатов: грузинский рецепт для запасливых хозяек

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Делайте хоть по 50 банок - улетят все до единой: заготовка на зиму из всех томатов

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Не в чулке и не в холодильнике: как хранить чеснок — не плесневеет и не прорастает

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