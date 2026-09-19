В супермаркетах начали переходить на продажу яблок поштучно: зачем и кому это нужно

С какой целью яблоки в магазинах начнут продавать поштучно

В одной из крупных торговых сетей стали осуществлять продажу яблок поштучно, что вызвало интерес не только у покупателей, но и журналистов. Кажется, что у такой идеи нет будущего, так как одно яблоко получится приобрести и на вес. Но практика показывает другой результат.

Для чего нужна такая система продажи фруктов

Торговые сети начали вводить подобный формат продаж, так как они желают уменьшить количество порченого товара, а также привлечь внимание покупателей, ведь не все желают покупать яблоки в большом количестве.

Доктор экономических наук, профессор Сергей Толкачев отметил, что при стандартных продажах торговым сетям приходится выбрасывать до 15% яблок. Люди постоянно перебирают фрукты, мнут их, что способствует быстрой порче.

Продажа яблок поштучно с фиксированной стоимостью позволяет разрешить эту проблему. Покупатель возьмет именно столько товара, сколько ему нужно, из-за чего соседние яблоки не будут испорчены.

Ценник вроде “12 рублей за штуку” станет привлекательным для россиян, ведь тут большое значение имеет психология. Покупателям будет казаться, что такая сделка является выгодной, поэтому о стоимости фрукта за килограмм они уже не станут задумываться, сообщает "Российская газета".

Благодаря отдельной продаже яблок пользу получает и продавец, и покупатель. Если человеку требуется только один фрукт, то он без проблем его сможет купить. Стоит отметить, что в данной ситуации экономия касается лишь суммы в чеке, а не самого товара. Цены за килограмм яблок при поштучной продаже будут всегда выше до 40%.

Преимущества для бизнеса

Такая система позволит поставщикам делить яблоки на несколько категорий. Крупные плоды подойдут для поштучной продажи, мелкие - на соки и пюре, а средние отправятся для фасовки в сетки.

Бизнес получит возможность быстрее продавать товар, снизить убытки и вернуть вложенные деньги.

Личный опыт

Автору “Городового” Полине Аксеновой нравится идея с поштучной продажей яблок. Их не нужно взвешивать и рыться в корзине с фруктами ради поиска нужных плодов. Если такой формат появится в городе автора, то она с радостью им воспользуется.

Как выбирать яблоки

Обращаем внимание на плотность. Они не должны быть рыхлыми или мягкими. Сочные плоды всегда являются твердыми. Трогаем кожицу. Следует избегать слишком глянцевых плодов, так как они могут быть покрыты воском. Кожица должна быть сухой и гладкой. Смотрим на плодоножку. Если у яблока отсутствует хвостик, то с высокой долей вероятности оно быстро испортится. Определяем зрелость по запаху. Качественные плоды имеют свежий фруктовый аромат, в котором нет запаха брожения.

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