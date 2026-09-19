Бесплатный способ утеплить окна, который давно используют в Китае — и даже в -40°C дома тепло, как в тропиках

Китайцы утепляют окна двумя рамами на расстоянии — воздушная подушка работает лучше стеклопакета.

Многие считают, что основные теплопотери — через стены и крышу. Но чем больше сталкиваются с частным домостроением, тем яснее: больше всего тепла уходит через окна. В северных провинциях Китая, где зимой до –40С, эту проблему решили просто и дёшево, пишет "Реализатор идей".

Две рамы на расстоянии

Китайцы не ставят дорогие стеклопакеты. Они делают две оконные рамы, но не вплотную, а на расстоянии от 50 см до 1 м. Получается огромная воздушная подушка — самый доступный теплоизолятор. Этот слой воздуха прогревается и не уходит, работая лучше любого утеплителя. Дома там часто из сырцового кирпича, но даже в морозы внутри тепло.

Почему у нас так не делают

В старых русских избах стены были толстыми, а топливо дешёвым. Поэтому мы привыкли терпеть сквозняки и не задумываемся о больших межрамных расстояниях. Ставни тоже помогали, но они требуют ухода и подходят не всем. Китайцы же просто используют физику: воздух — лучший утеплитель, и чем больше камера, тем сильнее эффект.

Обычный самоклеящийся уплотнитель

Если нет возможности переделать окна, выручит недорогой уплотнитель на клеевой основе. Он бывает поролоновый, резиновый и силиконовый. Для заметных щелей берите толстый профиль, для маленьких — тонкий. Перед наклейкой окно моют и обезжиривают — на пыли или жире лента не держится.

Наклеивайте уплотнитель по периметру рамы, где створка соприкасается с профилем. Ленту не растягивайте: постепенно снимите защитную бумагу и прижмите. После этого окно закройте и проверьте — если створка захлопывается с трудом, уплотнитель очень толстый. Совет: перед покупкой зажмите между рамой и створкой кусочек пластилина, закройте окно и посмотрите его толщину. Так проще понять, какой уплотнитель нужен.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова утеплила окна в деревне именно так — двумя рамами на расстоянии. Разница ощутимая: в морозы дом держит тепло дольше, дров уходит меньше. Ещё совет: если решили наклеить уплотнитель, сначала прогрейте раму феном — так лента схватится крепче. И не забудьте проверить щели с фонариком: посветите вдоль створки снаружи, и вы увидите, где дует. Этот простой приём экономит время и деньги.

Вывод

Воздух — самый доступный утеплитель. Если переделать окна нельзя, выручит уплотнитель. А китайский метод с двумя рамами стоит взять на заметку при строительстве или капремонте. Простые решения работают лучше дорогих.

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