Пирог-пятиминутка из яблок: рецепт быстрой выпечки – вкуснее не придумать

Предлагаем вашему вниманию рецепт домашнего пирога, который значительно превосходит по вкусовым качествам покупную выпечку. Для приготовления потребуются доступные всем ингредиенты.
Ингредиенты:
- Яблоки — 5 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- сода — 0,5 ч. л.
Пошаговое приготовление:
1. Подготовьте яблоки: промойте их и удалите сердцевину, затем нарежьте крупными дольками.
2. Взбейте яйца с сахаром, после чего введите муку и соду до получения однородной массы.
3. Подготовьте форму, смазав её маслом и присыпав небольшим количеством муки.
4. Равномерно распределите яблоки в форме и залейте их подготовленным тестом.
5. Выпекайте в духовом шкафу в течение 30 минут. Готовность изделия проверьте при помощи деревянной шпажки.
Несмотря на визуально небольшой объем теста, оно полностью покроет яблоки и поднимется в процессе выпекания.
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