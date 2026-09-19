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Пирог-пятиминутка из яблок: рецепт быстрой выпечки – вкуснее не придумать

Опубликовано: 19 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Пирог-пятиминутка из яблок: рецепт быстрой выпечки – вкуснее не придумать
Пирог-пятиминутка из яблок: рецепт быстрой выпечки – вкуснее не придумать
Городовой ру
Порадуйте своих близких вкусной выпечкой к чаю

Предлагаем вашему вниманию рецепт домашнего пирога, который значительно превосходит по вкусовым качествам покупную выпечку. Для приготовления потребуются доступные всем ингредиенты.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 5 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • сода — 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление:

1. Подготовьте яблоки: промойте их и удалите сердцевину, затем нарежьте крупными дольками.

2. Взбейте яйца с сахаром, после чего введите муку и соду до получения однородной массы.

3. Подготовьте форму, смазав её маслом и присыпав небольшим количеством муки.

4. Равномерно распределите яблоки в форме и залейте их подготовленным тестом.

5. Выпекайте в духовом шкафу в течение 30 минут. Готовность изделия проверьте при помощи деревянной шпажки.

Несмотря на визуально небольшой объем теста, оно полностью покроет яблоки и поднимется в процессе выпекания.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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