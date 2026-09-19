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Та самая творожная запеканка как в детском саду: что добавляли в десерт?

Опубликовано: 19 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Та самая творожная запеканка как в детском саду: что добавляли в десерт?
Та самая творожная запеканка как в детском саду: что добавляли в десерт?
Городовой ру
Творожная запеканка с изюмом — нежный десерт из детства с румяной корочкой и воздушной текстурой. 

Есть рецепты, которые не требуют экзотических продуктов, но остаются в памяти навсегда. Творожная запеканка — как раз такой случай. Для многих её вкус — это возвращение в детство: нежная, сладкая, с румяной корочкой и изюмом. Но приготовить её дома можно так, что пальчики оближешь, — уверяет ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая.

Ингредиенты

На стандартную порцию возьмите: 0,5 кг творога (лучше 5–9% жирности), 1 яйцо, 3 ст.л. сахара, по 2 ст.л. манки и сливочного масла, по 100 г сметаны и изюма, ванилин и соль по вкусу, панировочные сухари для формы.

Как готовить

  1. Творог соединяем с мягким сливочным маслом и растираем до гладкой консистенции.
  2. В отдельной чашке взбиваем яйцо с сахарным песком, добавляем щепотку соли и ванилин. Вливаем эту смесь к творогу.
  3. Затем отправляем туда манную крупу и распаренный изюм, перемешиваем и даём постоять четверть часа — за это время крупа разбухнет.
  4. Если творог оказался слишком влажным, предварительно избавляемся от лишней сыворотки.
  5. Форму промазываем маслом и присыпаем сухарями — именно они создадут ту самую хрустящую корочку.
  6. Выкладываем подготовленную массу, разравниваем и покрываем сверху сметаной.
  7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на полчаса — до появления золотистого оттенка.

Вариации

Вместо изюма добавьте мелко нарезанные яблоки — они сделают запеканку сочнее. Для «взрослого» варианта замочите изюм в роме. А если хотите воздушную текстуру, взбейте белок отдельно и вмешайте в конце.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова готовит запеканку часто и заметила: ложка крахмала в тесто помогает ей лучше держать форму — куски не разваливаются. Ещё совет: не открывайте духовку до конца выпечки, иначе запеканка осядет. И обязательно протирайте творог через сито — от этого зависит нежность. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущёнкой.

Вывод

Творожная запеканка — простое и вкусное блюдо, которое напоминает о детстве. Готовится из доступных продуктов, а вариации позволяют экспериментировать. Попробуйте — и она станет любимой в вашей семье.

Понравился рецепт? Тогда предлагаем посмотреть ещё один рецепт нежной творожной запеканки.

Автор:
Евгения Сухова
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