2 ложки в воду — и весь дом как после клининга: пол, окна, мебель, зеркала — сияют ярче солнца

Пыль — проблема, знакомая каждому. Только протрёшь — она снова тут как тут. Магазинные салфетки и полироли помогают на день, а стоят дорого. Но есть простые домашние рецепты, которые работают не хуже, пишет ИА SakhalinMedia.
Нашатырь для стёкол и зеркал
Нашатырный спирт — доступная замена магазинной химии. Он обезжиривает и обеззараживает поверхности, а заодно снимает статическое электричество — пыль потом не притягивается.
Для мытья полов и мебели разведите 2 столовые ложки в ведре воды. Часть перелейте в пульверизатор, опрыскайте шкафы и столы, протрите. Остатком вымойте пол.
Для стёкол и зеркал приготовьте другой состав: 0,5 литра воды и 2 столовые ложки нашатыря. Рамы мойте отдельно. Дверцы духовки и микроволновки сначала обработайте гелем для посуды, затем нашатырным раствором. В финале отполируйте микрофиброй, чтобы не осталось влаги. Не используйте жёсткие щётки, порошки и ацетон — они испортят глянец. Вода из-под крана оставляет разводы, поэтому берите фильтрованную.
Глицерин от пыли
Автор канала «Блог Экономки» советует другой состав. Смешайте половину бутылочки глицерина со стаканом воды. Добавьте ароматизатор — каплю мятного масла, ваниль или корицу. Смочите тряпку и протрите пыль. Глицерин отлично убирает загрязнения, а пыль после него дольше не образуется. Эффекта хватает на неделю.
Личный опыт автора
Автор "Городового" Евгения Сухова пробовала и нашатырь, и глицерин. Нашатырь действительно даёт эффект: стёкла блестят, пыль не садится дольше. Но ей больше по душе лимонная тряпка. Во-первых, она безопасна: никакой химии, только лимон и масло. Во-вторых, универсальна — ею можно протирать и мебель, и зеркала, и технику. В-третьих, результат держится до 5 дней. Готовит она её так: лимон нарезает дольками, заливает 7 столовыми ложками растительного масла, плотно закрывает ёмкость и настаивает неделю. Затем процеживает, разбавляет 1 стаканом кипятка. Тряпочку смачивает, отжимает и сушит. Потом просто протирает пыль. Мебель после неё блестит, пыль не липнет, а запах свежий. Смесь хранит в холодильнике — хватает надолго. Совет: берите мягкую ткань без ворса, иначе разводы останутся.
Вывод
Лимон, глицерин и нашатырь заменяют дорогую бытовую химию. Они безопасны, доступны и эффективны.
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