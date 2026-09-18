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Как отбеливаю тюль, если пожелтел — метод свекрови и 3 хитрости: белоснежный, блестит без покупных средств

Опубликовано: 18 сентября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Как отбеливаю тюль, если пожелтел — метод свекрови и 3 хитрости: белоснежный, блестит без покупных средств
Как отбеливаю тюль, если пожелтел — метод свекрови и 3 хитрости: белоснежный, блестит без покупных средств
Городовой ру
Пожелтевший тюль можно вернуть к жизни без дорогих средств — соль, уксус и прохладная вода творят чудеса. 

Тюль со временем желтеет и сереет, особенно на кухне, где оседают жир и пыль. Обычная стирка часто не помогает: загрязнения въедаются в волокна, и ткань теряет вид. Но есть проверенные способы вернуть ей снежную белизну и сияние, пишет автор блога "В саду у Валентинки".

Соль — главный помощник

Перед отбеливанием тюль нужно постирать. Если он сильно запущен, замочите в прохладной воде с хозяйственным мылом на пару часов, затем постирайте и прополощите. И только после этого замочите в солевом растворе: 4–5 столовых ложек соли на 3 литра чуть тёплой воды. Через 2 часа тюль станет заметно светлее.

Важно: стирать и полоскать нужно в прохладной воде. Горячая «заваривает» жир и пыль в ткани, и вывести их потом почти невозможно.

Уксус для блеска

После солевого замачивания прополощите тюль в воде с уксусом: 2 столовые ложки 9% уксуса на 3 литра. Это не только удалит остатки жира, но и придаст ткани блеск — она будет сиять на солнце.

Оттеночный бальзам

Чтобы усилить белизну, в последнее полоскание добавьте 1–2 капли зелёнки или пару крупинок марганцовки на 4–5 литров холодной воды. Тюль приобретёт лёгкий розоватый оттенок, который визуально делает его белоснежным. Главное — не переборщить и не полоскать долго, иначе ткань окрасится.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова долго мучилась с пожелтевшим тюлем, пока не попробовала этот метод. Теперь делает так: натирает сухой тюль хозяйственным мылом, оставляет на ночь, утром стирает в машинке на деликатном режиме, а затем замачивает в солевом растворе на 2–3 часа. Оттеночные средства не использует — и так получается белоснежно. Ещё один совет: не сушите тюль на солнце — от ультрафиолета ткань желтеет. Лучше в тени, расправив складки. И не гладьте горячим утюгом: синтетика может оплавиться. Если тюль из натуральной ткани, гладьте через марлю.

Вывод

Соль, уксус и правильная температура воды возвращают тюлю белизну и блеск. Метод простой, но требует терпения.

Ранее мы рассказали, как надо чистить нагар на эмалированной кастрюле.

Автор:
Евгения Сухова
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