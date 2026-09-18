Самый дорогой город Золотого кольца, в который не стоит ехать с ночевкой: здесь любят отдыхать москвичи

Небольшой город, в котором дорого обходится жилье

Даже в провинциальных городках могут быть высокие цены. В одном из них за сутки придется потратить почти 17 тысяч рублей. Речь идет не о праздниках, пятизвездочных отелях, а об отдыхе в летнее время. С такой реальностью получится столкнуться в Суздале.

Этот город входит в список самых дорогих и раскрученных мест, но он продолжает пользоваться популярностью у туристов. Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” не советует сюда ехать с ночевкой на выходные.

Высокая стоимость жилья

Из 16763 рублей на жилье приходится 13951 рубль за ночь. Стоит отметить, что цены в праздники будут еще выше. В Новый год за обычный номер могут попросить до 38 тысяч рублей.

Компактность города

Город является небольшим, поэтому все основные достопримечательности реально осмотреть за день. В Суздале нужно обратить внимание на Кремль, торговые ряды, Музей деревянного зодчества, церкви, Спасо-Евфимиев монастырь. Для посещения этих достопримечательностей ночевка не нужна.

Многолюдность

В выходные здесь всегда много людей, поэтому идеально приезжать в Суздаль по будням. В субботу и воскресенье в городе могут возникать проблемы с парковкой, при этом в большинстве мест она будет платной - от 50 до 200 рублей за час.

Цены на еду

Ситуация с питанием складывается лучше, чем с жильем. Обед и ужин здесь обойдется примерно в 2812 рублей. В центре цены могут быть московскими, но есть и более бюджетные предложения.

Мнение блогера

“Я выбрала бы другой формат. Приехать утром в будний день, спокойно пройтись по центру, зайти в пару мест, пообедать, погулять вдоль Каменки и вечером ехать дальше. Если хочется остаться в этих краях на несколько дней, я бы скорее рассматривала ночевку во Владимире”.

Отзывы туристов

Davairabotat: “Отдыхали тут в Новый год. Останавливались в частном секторе в центре города. Стоимость аренды дома — от 20 000 ₽ за сутки, при этом бронь оформляли заранее. Перед праздниками цены были вообще космическими”. Alexey Katin: “Конечно, город красив. И стар. Есть что посмотреть, где погулять, и, особенно, где потратить деньги. Все вышеперечисленные пункты тесно связаны с деньгами. Город - доилка москвичей, приезжающих на выходные. Цены на гостиницы - близки к облакам, цены на все остальное - тоже. Дорогие музеи - за вход меньше 500 - нет, дорогие кафе и рестораны”.

Личный опыт автора

Автор “Городового” Полина Аксенова была в Суздале трижды. С ночевой оставаться здесь не приходилось именно из-за высоких цен. Город очень нравится, поэтому готова приезжать сюда снова и снова. Если хотите бюджетно поесть, то старайтесь выбирать те заведения, которые находятся подальше от центра.

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