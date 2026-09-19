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Не «Герман» и прочие обманки: в новом сезоне 2027 посажу один сорт – шпарит «пучки» даже в поганое лето

Опубликовано: 19 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не «Герман» и прочие обманки: в новом сезоне 2027 посажу один сорт – шпарит «пучки» даже в поганое лето
Не «Герман» и прочие обманки: в новом сезоне 2027 посажу один сорт – шпарит «пучки» даже в поганое лето
Городовой ру
Этот сорт идеально растет даже в холодном климате

Подготовка к дачному сезону начинается заблаговременно с подбора семенного материала, в частности, высокопродуктивных сортов огурцов.

Описание сорта

Сорт «Сибирский букет» представляет собой раннеспелый гибрид с женским типом цветения, характеризующийся высокой декоративностью завязей.

Данный сорт успешно адаптирован к климатическим условиям Сибири и северных регионов, демонстрируя стабильные показатели при выращивании как в открытом, так и в защищенном грунте. Высота куста варьируется от 50 до 150 см.

Период вегетации является ранним: техническая спелость зеленцов достигается через 40–45 суток после массовых всходов.

Плоды характеризуются длиной 8–10 см и массой 45–50 г. Потенциальная урожайность составляет до 30 кг/м².

Мякоть отличается плотной консистенцией и отсутствием горечи, что обуславливает высокие вкусовые и товарные качества при употреблении в свежем виде и переработке.

Отзывы огородников

«Просто супер! Заказывала весной, сейчас урожай собираю ведрами. Растут так, как и надо – пучками», – пишет Елена Ж.

«Посадили первый раз в этом году. Очень понравились. Урожай большой. Не горчат, внутри плотные, без дыр, что для консервации очень важно. Буду заказывать ещё», – делится Елена М.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Артист».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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