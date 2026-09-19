Не «Герман» и прочие обманки: в новом сезоне 2027 посажу один сорт – шпарит «пучки» даже в поганое лето

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Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста

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Растет даже в трещине тротуара: этот сорт помидоров невероятно устойчивый и урожайный — не трескается и долго хранится

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Из кризиса — в гибриды: когда оживёт автопром Петербурга

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Канье Уэст убрал Петербург из расписания: артист обиделся на хаос в России

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 10 кг/м², плоды хрусткие и без горечи

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