Не «Герман» и прочие обманки: в новом сезоне 2027 посажу один сорт – шпарит «пучки» даже в поганое лето

Подготовка к дачному сезону начинается заблаговременно с подбора семенного материала, в частности, высокопродуктивных сортов огурцов.
Описание сорта
Сорт «Сибирский букет» представляет собой раннеспелый гибрид с женским типом цветения, характеризующийся высокой декоративностью завязей.
Данный сорт успешно адаптирован к климатическим условиям Сибири и северных регионов, демонстрируя стабильные показатели при выращивании как в открытом, так и в защищенном грунте. Высота куста варьируется от 50 до 150 см.
Период вегетации является ранним: техническая спелость зеленцов достигается через 40–45 суток после массовых всходов.
Плоды характеризуются длиной 8–10 см и массой 45–50 г. Потенциальная урожайность составляет до 30 кг/м².
Мякоть отличается плотной консистенцией и отсутствием горечи, что обуславливает высокие вкусовые и товарные качества при употреблении в свежем виде и переработке.
Отзывы огородников
«Просто супер! Заказывала весной, сейчас урожай собираю ведрами. Растут так, как и надо – пучками», – пишет Елена Ж.
«Посадили первый раз в этом году. Очень понравились. Урожай большой. Не горчат, внутри плотные, без дыр, что для консервации очень важно. Буду заказывать ещё», – делится Елена М.
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