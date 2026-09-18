Растет даже в трещине тротуара: этот сорт помидоров невероятно устойчивый и урожайный — не трескается и долго хранится

Этот сорт американской селекции представляет огромный интерес для российских аграриев. Его высокая востребованность обусловлена неприхотливостью в уходе. А еще, согласно экспертным оценкам, регулярное потребление этих томатов способствует нормализации работы ЖКТ, снижению уровня сахара и минимизации рисков онкологических заболеваний за счет высокого содержания антоцианов.
Описание сорта
Сорт «Атомный виноград Бреда» является высокорослым гибридом со среднепоздним сроком созревания. Период вегетации составляет 110–120 дней с момента появления всходов.
В процессе созревания плоды демонстрируют характерную смену окраски: от изумрудного до насыщенного красно-коричневого оттенка.
Плоды характеризуются компактным размером (масса около 50 граммов) и слегка вытянутой формой. Мякоть отличается мясистой структурой, многоцветием и богатым вкусом с доминирующими фруктовыми нотами.
Важным преимуществом сорта является исключительная жизнеспособность. По свидетельству селекционеров, культура демонстрирует высокую живучесть даже в экстремальных условиях.
Отзывы огородников
«Собрали большой урожай данного томата. Томат очень красивый, вкусный, очень сладкий, я бы сказала десертный, удобного размера, в уходе неприхотлив», – пишет Ольга Л.
«Томат на твердую пятерку, семена взошли отлично, кисти вяжет охотно, вкус томата изумительный, сладкий. Цвет зеленый с оранжево-жёлтыми прожилками, теперь это мой любимчик» – делится Ольга М.
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