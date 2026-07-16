Петербуржец приходит в торговый центр реже, но совершает запланированную покупку.
Прочитайте перед походом в магазин
Хрусталь и фарфор могут принести доход
Какие вещи из СССР реально продать и сколько на этом можно заработать
С 1 июня крупнейшие российские маркетплейсы начинают менять правила заказов, доставки и возвратов.
Петербуржцы перешли на маркетплейсы в поисках выгодных продуктов.
Информация для покупателей.
Совет по проверке минеральной воды.
Какая схема обмана снова гуляет по магазинам
Продавцы игнорируют возрастных покупателей
Как подход к еде помогает экономить
Собрали полную корзину идей к 8 Марта: бюджетно и со вкусом
От каких китайских автомобилей следует держаться подальше
Какие недостатки имеет китайский автомобиль Haval F7
Какие недостатки имеет BMW X1 китайской сборки
В России предложено изменить правила возврата товаров, чтобы покупатели получали обратно сумму, эквивалентную текущей стоимости товара, а не ту, которую они заплатили изначально.
На аукционе будут представлены произведения Пушкина и Сеченова.
Максимальный размер штрафа за нарушение составляет 500 тысяч рублей.
Власти рассматривают возможность введения мер, аналогичных уже действующим ограничениям, и для продажи табачной продукции.
Размер штрафа для должностных лиц увеличен до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.