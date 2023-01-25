В неловкой ситуации может оказаться каждый.
Не спешите пользоваться «народной мудростью».
Об этом мало кто знает.
Вряд ли такая покупка вас порадует.
Изменения затронут каждого.
Все продумано до мелких деталей.
Схема уже давно проработана.
Рискуете поплатиться своим же здоровьем.
И дерева лишитесь, и деньги лишние потратите.
Сотрудник раскрыл глаза клиентам.
Посетители торговых точек часто не знают своих прав.
Не все марки успешно прошли проверку от Роскачества.
Риск ошибки слишком велик.
Теперь вы раскусите подделку в два счета.
На эти хитрости ведутся даже самые умные.
И тратить деньги еще раз не придется.
Официальная версия совсем другая.
Росконтроль поставил точку в спорном вопросе.
Руководство пытается оправдаться.
Черная пятница может выйти вам боком.