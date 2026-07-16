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Возвращаем неудачные покупки по-новому: какие неожиданные перемены ждут покупателей с февраля Возвращаем неудачные покупки по-новому: какие неожиданные перемены ждут покупателей с февраля
В России предложено изменить правила возврата товаров, чтобы покупатели получали обратно сумму, эквивалентную текущей стоимости товара, а не ту, которую они заплатили изначально.
27 янв 2026 00:30
Новости Петербурга Покупки
В одном регионе купишь, в другом — уже нет: местным властям предлагают дать право поднимать возраст продажи алкоголя В одном регионе купишь, в другом — уже нет: местным властям предлагают дать право поднимать возраст продажи алкоголя
Власти рассматривают возможность введения мер, аналогичных уже действующим ограничениям, и для продажи табачной продукции.
24 дек 2025 10:45
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