В одном регионе купишь, в другом — уже нет: местным властям предлагают дать право поднимать возраст продажи алкоголя

Председатель комиссии Общественной палаты России, занимающийся вопросами демографии, защиты детей, семьи и традиционных ценностей, Сергей Рыбальченко высказался о необходимости предоставления региональным органам власти полномочий по самостоятельному увеличению возраста, допускающего покупку алкоголя и табака.
В интервь ТАСС он упомянул, что обсуждаются предложения повысить минимальный возраст продажи спиртных напитков с нынешнего порога до 21 года. Эта рекомендация исходит от Министерства здравоохранения, а также получила одобрение со стороны ряда общественных экспертов.
Рыбальченко отметил, что на федеральном уровне такое изменение пока не утверждено. Он считает правильным предоставить территориям РФ возможность самим решать, с какого возраста разрешать доступ к алкоголю. По словам общественника:
«Я считаю, что нужно дать регионам право увеличивать возраст, начиная с которого продается алкоголь».
Он выразил мнение, что субъекты Федерации, вероятно, быстро воспользуются этим правом и единовременно повысят возрастные ограничения. Член Общественной палаты РФ считает, что аналогичный порядок следует ввести также для продажи табачных изделий.
По словам Рыбальченко, предстоящие меры помогут снизить доступность подобных товаров для подростков, а также учащихся школ. Ранее в прессе отмечалось, что идея о запрете продажи спиртного лицам моложе 21 года вызывает различные отклики среди специалистов.