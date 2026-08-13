Без дождей, но с бодрящим ветром: синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни в Петербурге

Сегодня в Северной столице сухо и солнечно. Зонтики можно смело оставлять дома. Город попал под влияние антициклона, поэтому тучи разошлись. Правда, летней жары ждать не стоит.
Сколько градусов на термометрах?
В самом Петербурге воздух прогреется максимум до +18…+20 °C. В Ленинградской области будет чуть теплее — местами до +22 °C, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
С моря дует северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Он не сорвет с вас кепку, но свежести добавит ощутимо. Атмосферное давление сегодня повышенное — 766 мм рт. ст.
Погода на пятницу
Перед выходными погода кардинально не изменится. Дождей снова не ждут.
Ночь на пятницу выдастся бодрящей: всего +9…+11 °C. Зато днем воздух снова прогреется до приятных +19…+21 °C. Отличный повод спланировать вечер на свежем воздухе!
Ранее «Городовой» рассказывал, когда погода в Петербурге снова пойдет на лад.