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Без дождей, но с бодрящим ветром: синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни в Петербурге

Опубликовано: 13 августа 2026 09:24
 Проверено редакцией
Без дождей, но с бодрящим ветром: синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни в Петербурге
Без дождей, но с бодрящим ветром: синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни в Петербурге
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Погода к выходным не изменится.

Сегодня в Северной столице сухо и солнечно. Зонтики можно смело оставлять дома. Город попал под влияние антициклона, поэтому тучи разошлись. Правда, летней жары ждать не стоит.

Сколько градусов на термометрах?

В самом Петербурге воздух прогреется максимум до +18…+20 °C. В Ленинградской области будет чуть теплее — местами до +22 °C, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

С моря дует северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Он не сорвет с вас кепку, но свежести добавит ощутимо. Атмосферное давление сегодня повышенное — 766 мм рт. ст.

Погода на пятницу

Перед выходными погода кардинально не изменится. Дождей снова не ждут.

Ночь на пятницу выдастся бодрящей: всего +9…+11 °C. Зато днем воздух снова прогреется до приятных +19…+21 °C. Отличный повод спланировать вечер на свежем воздухе!

Ранее «Городовой» рассказывал, когда погода в Петербурге снова пойдет на лад.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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