Синоптики: «Такой зимы не было два века» — адские морозы придут в эти регионы

Синоптики прогнозируют рекордную нестабильность этой зимой: от плюсовой температуры до –25°C. Готовьте автомобиль, утепляйте дом и следите за здоровьем — резкие перепады станут главным вызовом сезона.

Грядущий холодный сезон, по прогнозам метеорологов, может стать одним из самых нестабильных за последние десятилетия. Европейскую часть России ждут резкие температурные качели: от плюсовых значений до сильных морозов. Устойчивая зима, вероятно, задержится на примерно 3 недели, но в январе возможны неожиданные похолодания до -25C. Снег будет ложиться неравномерно: в одних регионах — обильно, в других — минимально или отсутствовать, пишет peterburg2.ru.

Основные риски

Главная опасность не в самих морозах или оттепелях, а в их резкой смене. Для водителей это гололёд, перепады давления в шинах и риск поломок из-за постоянных замерзаний и оттаиваний. Коммунальные службы столкнутся с наледью на тротуарах и крышах, а также с разрушением дорожного покрытия.

Для здоровья такие температурные качели — серьёзный удар, особенно для метеозависимых, гипертоников и сердечников: возможны скачки давления и обострения хронических заболеваний. Зима обещает быть не только холодной, но и сложной.

Что делать уже сейчас

Готовиться к зиме лучше заранее, и эксперты уже дали чёткие рекомендации:

Водителям стоит подумать о смене резины, проверить аккумулятор, уровень антифриза и состояние дворников, а в багажник положить незамерзайку, лопату и трос.

Дома полезно утеплить окна и двери, чтобы сохранить тепло.

В аптечке не помешают тонометр и лекарства, рекомендованные врачом.

В тех регионах, где ожидаются сильные снегопады, лучше запастись продуктами и водой хотя бы на несколько дней.

И, конечно, одеваться стоит по погоде — обувь и верхняя одежда должны быть непромокаемыми и с нескользящей подошвой, чтобы зима не стала неожиданностью.

Вывод

Предстоящая зима обещает быть непредсказуемой, с резкими перепадами температур, гололёдом и поздними морозами. Подготовка к сезону — это не только комфорт, но и безопасность. Проверьте автомобиль, утеплите дом, следите за самочувствием — и капризы погоды не станут для вас неожиданностью.

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